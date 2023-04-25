7 sintomas que podem indicar câncer e podem passar despercebidos

A anemia pode ser um sinal importante de câncer Crédito: Shutterstock

O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância. A doença pode ocorrer em todas as idades, mas torna-se mais comum com o envelhecimento, em especial, depois dos 65 anos.

"O câncer se manifesta mais conforme envelhecemos, mas pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade. Ele é a proliferação desordenada de células doentes, com alteração do DNA, que passam a não desempenharem mais as suas funções", explica a oncologista clínica Edelweiss Leite Soares, do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon).

Em 2018, a Organização Mundial de Saúde (OMS) contabilizou 18,1 milhões de novos casos da doença. A estimativa é de que esse número varie entre 29 e 40 milhões até 2040. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) calcula mais de 704 mil novos diagnósticos a cada ano, de 2023 a 2025.

Ter algumas atitudes no dia a dia é fundamental para evitar os tumores, como não fumar, se proteger do sol em excesso e manter o peso. Médicos também reforçam a importância de estarmos atentos aos sinais do corpo. "O corpo fala quando algo não está indo bem. Hábito intestinal alterado, dores, cansaço excessivo, tosse, sangramentos, emagrecimento e caroços pelo corpo podem ser sinais de alerta", conta Edelweiss Leite Soares.

SINAIS QUE PODEM PASSAR DESPERCEBIDOS

Perda de peso: se o paciente perdeu mais de 10% de massa corporal sem ter feito nenhuma dieta para isso é importante investigar;



Fadiga: o paciente não consegue desenvolver as atividades do dia a dia com a mesma destreza e habilidade que conseguia antes;



Anemia: ela pode ser um sinal importante de câncer, principalmente de intestino;



Febre sem explicação: uma febre recorrente e sem explicação também pode ser um dos sintomas do câncer;



Suores noturnos: se o paciente começa a suar muito à noite, mesmo em dias sem calor, há um problema. E aqui, estamos falando de suor que chega a molhar a cama.



Feridas: que não saram em locais onde tomamos mais sol, tipo face, orelhas nos homens, peitoral e couro cabeludo, podem ser câncer de pele.



Feridas na boca: que não cicatrizam podem ser câncer.



A oncologista Juliana Alvarenga Rocha diz que na maioria das vezes, os sinais e sintomas da doença podem ser 'genéricos' e só aparecem em estágios avançados. "Os sinais de alerta de um possível câncer incluem perda de peso inexplicável, fadiga, suores noturnos, perda de apetite, dor nova e persistente, enjoos e vômitos frequentes, sangue na urina, sangue nas fezes (visível ou detectável através de testes específicos), alteração recente dos hábitos intestinais (constipação ou diarreia), sangramento vaginal anormal, febre recorrente, entre outros".

"Apesar de ser uma doença que pode acontecer em todas as idades, é conhecida como a doença do envelhecimento, apresentando grande incidência entre os idosos – cerca de 60% das pessoas diagnosticadas com câncer são idosas; 70% das mortes por câncer acontecem em indivíduos acima de 65 anos"

NÓDULOS OU CAROÇOS

dor ao urinar ou urina escura podem ser indicativos de câncer e que não devem ser ignorados. "Dor ao urinar e urina escura podem, sim, serem indicativos de câncer, principalmente o de bexiga e o de rim. Mas esses sintomas também podem ocorrer em outras situações que são mais comuns, como O médico oncohematologista Douglas Covre Stocco diz que"Dor ao urinar e urina escura podem, sim, serem indicativos de câncer, principalmente o de bexiga e o de rim. Mas esses sintomas também podem ocorrer em outras situações que são mais comuns, como pedra ou infecção no rim, ou infecção de bexiga . Agora, aquele sangramento que começou sem dor e em pequena quantidade, combinado com o fato de o paciente estar perdendo peso ou notando alterações no jato urinário, podem ser sinais de alerta".

Já o surgimento de nódulos ou caroços em qualquer região do corpo também podem ser indicativos da doença. "Principalmente o surgimento de linfonodos palpáveis maiores que o normal nas regiões do pescoço, na axila e na região inguinal. Quando esses caroços aparecem e estão associados a febre, perda de peso sem dieta específica, suor à noite, às vezes coceira, são sintomas que podem indicar que o paciente tenha um linfoma. Também é importante ressaltar que o puro aumento dos linfonodos, pode significar outras doenças, como infecção de garganta", diz Douglas Covre Stocco.

"Qualquer câncer pode ocasionar emagrecimento. Por se reproduzirem mais rápido que as células normais, as células do câncer têm alta atividade metabólica e, com isso, utilizam a energia que o indivíduo consome. Além disso, os cânceres de estômago, pâncreas, fígado, esôfago, intestino delgado e boca, que são órgãos diretamente envolvidos na alimentação, podem levar ao emagrecimento também por atrapalharem a ingestão e digestão dos alimentos"

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE