Quimioterapia ou radioterapia: entenda a diferença entre os tratamentos

Preta Gil explica internação repentina durante tratamento de câncer: 'Fiquei muito mal' Crédito: Instagram/@pretagil

A artista disse que durante a semana esteve em casa e teve melhora no estado de saúde. "Essa semana vai ser de exames preparatórios. Estou muito confiante, cheia de fé para lutar e vencer. Conto com vocês sempre nas orações e na torcida emanando energia positivas que chegam até mim. Faz muita diferença, obrigada pelas mensagens de carinho. Recentemente, Preta afirma que ficou internada por conta de um quadro grave de septicemia, infecção generalizada.

QUIMIOTERAPIA

A oncologista Virgínia Altoé Sessa explica que a quimioterapia é um tratamento sistêmico, ou seja, ele age no corpo inteiro, levando o quimioterápico pelo corpo do paciente através da corrente sanguínea. "Ela age reduzindo o tumor, seja ele no local onde começou, seja na metástase. A quimioterapia bloqueia o crescimento tumoral levando as células à morte".

Em geral, no câncer de intestino, considerando câncer de cólon, a quimioterapia é indicada após a cirurgia. Ela também pode ser feita antes, quando existe alguma metástase, a fim de reduzi-la para depois operar.

"No entanto, no câncer de reto, que é a porção final do intestino, pode-se começar a quimioterapia e depois iniciar a radioterapia, juntamente com uma nova quimioterapia. Só depois disso tudo, proceder à cirurgia"

Os principais efeitos colaterais da quimioterapia são queda de cabelo, anemia, queda da imunidade, feridas na boca e fraqueza. "Além de náuseas e perda de apetite, em alguns casos, diarreia ou até constipação intestinal", conta Virgínia Altoé Sessa.

RADIOTERAPIA

A radioterapia é indicada em tumores que necessitam de resposta local, como no câncer de colo uterino, câncer de cabeça e pescoço, além do câncer de reto, por exemplo.

A radioterapia é uma radiação ionizante que causa a morte das células na região em que ela é aplicada. A aplicação acontece num aparelho de radioterapia e dura somente alguns segundos. Geralmente, são várias sessões a depender do tipo de câncer. "A radioterapia consiste em um tratamento à base de radicações ionizantes, que destroem as células neoplásicas no local", diz a oncologista Carolina Chaves Siqueira, da Samp.