Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cotidiano

Terço, termômetro e tempo

Preciso ter força até mesmo para ler e escrever. A minha esperança é que vai ser rápido graças às três vacinas que tenho no braço, e breve estarei pronta para voltar à rotina

Públicado em 

26 jul 2022 às 02:00
Mariana Reis

Colunista

Mariana Reis

Máscaras continuarão a fazer parte da rotina das pessoas em 2020 no Espírito Santo
Nunca abandonei a máscara, mas a gente costuma pagar pelas atitudes dos irresponsáveis que não usam, principalmente em lugares fechados Crédito: Agência Brasil
O exame confirma o que evitei desde o início da declaração de que estávamos sob o signo da pandemia. Chegou, infelizmente, a minha vez de vivenciar no corpo, e também na alma, todos os efeitos do novo coronavírus.
Tudo que li, ouvi e acompanhei se manifesta agora enquanto sigo em isolamento. Os sintomas, que tomam a forma de gripe, apesar de saber que são coisas bem distintas, me obrigam ao esforço dobrado para o que me é simples. Preciso ter força até mesmo para ler e escrever. A minha esperança é que vai ser rápido graças às três vacinas que tenho no braço, e breve estarei pronta para voltar à rotina. Nunca abandonei a máscara, mas a gente costuma pagar pelas atitudes dos irresponsáveis que não usam, principalmente em lugares fechados. Fiquei vulnerável. Todos estamos.

Lugar de recomeços

Enxergo esse momento como mais uma chance de recomeçar, reconhecendo que a dor física é grande, mas a dor na alma quando se tem covid-19 é muito maior. E o medo é real. Eu me junto a todos que passaram pelo contágio e penso em todas as pessoas, principalmente as próximas de mim, que perderam a luta. A vida.
A coragem abriu espaço na marra por aqui e minhas companhias são os amigos on-line que me dão dicas de como atravessar o abismo com mais ferramentas e de como utilizá-las. Aquele acalento de quando o dia se vai e as incertezas e melancolias não encontram lugar. As melhores dicas vieram da querida Maria Flávia, especialista em ter covid-19 e em combatê-lo. A experiência de quem já teve o vírus conta muito também, apesar da doença se manifestar de maneira diferente em cada um, sempre tem uma receitinha que vale fazer para amenizar os sintomas. Mensagens de carinho e melhoras, foram outro remédio importante. O interfone que toca para avisar que tem encomenda no elevador ou na minha porta, mimos que esquentam o coração nessas horas de ausência. Água de coco, chá de camomila, que fiquei sabendo que é anti-inflamatório. Inalação, analgésico, pastilha, celular e água, completam meu kit sobrevivência para esses dias.

De janela e peito abertos

A febre esquentou o corpo, a tristeza e angústia. Tudo isso bateu com a covid-19. Minhas emoções entraram em ebulição e mais uma vez usei a lupa para refletir sobre tudo e todos que me rodeiam. Quase um balanço de fim de ano, uma limpeza interna. A fé precisou ser fortificada e minhas velinhas e terço andaram em minha cabeceira à noite.
O medo nem sempre é fácil, derruba e dói. Dói reestruturar a morte entendendo a finitude da vida. O coronavírus nos embaraça, desordena, atordoa, nos limita. Abro a janela para entrar a esperança, é o sol esquentando esse desamparo das horas e encorajando os recomeços.

Por fim, poesia

Assim vou em frente, com o protocolo de sobrevivência, paciente e conciliando alívios com lamentos, porém, sempre acreditando bem mais no poder de viver. E é com fala da Gilse, no livro Só restou a poesia, da escritora Maria Flavia Bastos, que encerro o texto e os dias de contágio. Um livro que revisitei, partilhei afetos, que deu lugar para minhas dores, e levou minha cura para o campo das urgências. Por causa dele eu resolvi escrever, e por causa dele aprendi a compreender o som do sol.
“Eu nunca mais permiti fechar minhas janelas – mesmo quando elas se tornavam frestas – para ter certeza de que o sol veio. É ele que me faz acreditar que ainda restou poesia”.
Saúde!

Veja Também

A volta do Porta a Porta

Na direção dos mesmos direitos

Muito se fala, nada se faz

Mariana Reis

Mariana Reis é mestranda em Sociologia Política, Administradora , TEDex, Colunista e Personal Trainer

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados