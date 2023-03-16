Saiba como evitar problemas cardiovasculares desde cedo

A maioria das doenças que afeta o coração pode ser evitada com uma simples mudança de hábito Crédito: Shutterstock

Não é nenhum segredo que as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo inteiro. Só no Brasil, até o dia 8 de março de 2023, foram 73 mil óbitos causados apenas por doenças do coração, conforme o Cardiômetro, indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no País, criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). A SBC estima que, até o final deste ano, quase 400 mil cidadãos brasileiros vão morrer por doenças do coração e de circulação.

A maioria das doenças que afeta o coração pode ser evitada com uma simples mudança de hábito. O cirurgião cardiovascular Elcio Pires Junior conta que tudo se resume ao estilo de vida moderno que adotamos hoje. “Vivemos uma época em que trabalhamos muito, dormimos pouco, comemos mal e não nos exercitamos como deveríamos. Isso reflete em todo o organismo, através da obesidade, do diabetes tipo 2 e nas doenças do coração”, alerta o especialista.

Quando falamos de diabetes, as altas taxas de açúcar no sangue , causadas pela deficiência na produção ou no uso da insulina, provocam inflamações no organismo, o que facilita também a formação de placas de gordura nos vasos. "Um paciente que tem diabetes pode chegar a dobrar ou triplicar as chances de desenvolver uma doença cardíaca”, explica o médico.

COMO EVITAR

A melhor forma de prevenir as doenças do coração desde cedo é uma mudança de hábito: sair do sedentarismo e cuidar da alimentação. A prática de exercícios físicos diariamente e uma alimentação saudável rica em verduras, legumes e frutas ajudam a proteger o coração.