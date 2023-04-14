Rinite alérgica: o que fazer para aliviar as crises?

A rinite é uma doença inflamatória das mucosas do nariz. "A rinite alérgica ocorre quando a mucosa nasal reage de forma exagerada ao entrar em contato com determinadas substâncias identificadas como estranhas pelo corpo", explica o otorrinolaringologista Antonio Fernando Nogueira Maciel, do Vitória Apart Hospital.
O médico conta que, uma forma de identificar a rinite alérgica, é que normalmente a reação da mucosa nasal provoca os sintomas que caracterizam a rinite: nariz entupido, coriza (nariz escorrendo), espirros, coceira e diminuição da capacidade de sentir cheiro. "Os sintomas incluem espirros, coriza, obstrução nasal e olhos vermelhos, lacrimejantes e que coçam", diz Antonio Fernando Nogueira Maciel.
São vários os fatores que podem fazer a doença se manifestar. Além dos ácaros, os produtos de limpeza ou para desodorizar o ambiente, os inseticidas, as tintas com cheiro forte, os perfumes e a fumaça de cigarro são alguns dos itens que fazem parte da lista.
O QUE FAZER
A otorrinolaringologista Flávia Ribeiro Vieira Gomes de Freitas, da Unimed Vitória, diz que para aliviar as crises é utilizado a medicação anti-alérgica, a lavagem com soro fisiológico, além do uso de corticoides tópicos nasais.
"Prevenir é mais importante do que aliviar. Recomendo o uso de capa de travesseiro antialérgica; manter os ambientes arejados e iluminados; limpar a cada dois meses o filtro do ar condicionado e as paletas do ventilador; evitar cortinas de tecido e tapetes que acumulem poeira; não permitir que animais de estimação (gato, cachorro) entrem no quarto que você dorme - e nem pensar em dormir no mesmo ambiente", explica Flávia.
Antonio Fernando Nogueira Maciel diz que o ideal é lavar bem as narinas e nas crises mais fortes, usar antialérgico sistêmico e spray nasal de corticoide.
O diagnóstico de rinite pode ser feito no consultório, através da história clínica e exame físico do nariz. Já o tratamento da rinite alérgica é feito principalmente através do uso de corticoides tópicos nasais, anti-histamínicos, antileucotrienos e imunoterapia através de vacina. "Muitos pacientes com rinite alérgica apresentam desvios de septo ou pólipos nasais, com indicação de cirurgia, para correção do desvio e diminuição dos cornetos. Esses pacientes apresentam melhora significativa da rinite após a cirurgia nasal", conta Flávia Ribeiro Vieira Gomes de Freitas.
"A rinite mal tratada leva a piora do sono, do rendimento das atividades cotidianas, diminuição da concentração, além de favorecer o surgimento de sinusites - infecção bacteriana dos seios da face"
A rinite alérgica não tem cura, apenas o controle. O otorrinolaringologista Antonio Fernando Nogueira Maciel diz quais são as consequências de um quadro de rinite mal tratada. "Boa parte das doenças alérgicas pulmonares começam no nariz, como a própria asma. Pode ocasionar apneia obstrutiva do sono, sinusite e até gastrite, além de influenciar em muito a qualidade de vida do paciente alérgico".