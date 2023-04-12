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Sinais de alerta

Gordura no fígado: saiba identificar os sintomas da doença

O aumento da gordura no fígado pode resultar em inflamação e evoluir para doenças graves como cirrose hepática, hepatite gordurosa e câncer
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 15:12

Gordura no fígado
Dor ou desconforto na parte superior direita do abdômen é um dos sintomas Crédito: Shutterstock
A esteatose hepática, ou  gordura no fígado, é uma condição de saúde que ocorre quando há acúmulo de gordura no interior das células do fígado, órgão responsável por exercer mais de 500 funções fundamentais para o organismo. A presença de gordura no órgão é normal, mas quando atinge o índice de 5% ou mais, o quadro demanda avaliação médica.
A médica gastroenterologista Ariani Bernachi, da Prevent Senior, diz que o aumento da gordura no fígado pode resultar em inflamação e evoluir para doenças graves como cirrose hepática, hepatite gordurosa e câncer. "Entre as principais causas da esteatose hepática estão o consumo crônico de álcool, colesterol alto, aumento de triglicérides, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e obesidade".

OS SINTOMAS

A doença pode ser silenciosa ou apresentar alguns sintomas como:
  • Cansaço e fraqueza;

  • Redução no apetite;

  • Dor ou desconforto na parte superior direita do abdômen;

  • Em quadros mais avançados, quando o órgão atinge estágio de insuficiência hepática (cirrose), o paciente pode sofrer com acúmulo anormal de líquido no abdômen, hemorragia, icterícia (olhos e pele amarelados) e até confusão mental.
A médica esclarece que a doença é mais comum após os 40 anos e atinge tanto homens como mulheres. Ela também explica que a condição está muito relacionada ao sobrepeso e obesidade, diabetes, dislipidemia (colesterol e/ou triglicérides alterados) e hipertensão arterial. "Porém, a inexistência desses fatores de risco no paciente não impede que ele desenvolva a doença, pois a hereditariedade também pode contribuir para o aumento do nível de gordura no físico", diz Ariani Bernachi.

TRATAMENTO

O diagnóstico é atestado por exames de imagem abdominal, que podem ser ultrassonografia ou tomografia. "O paciente também pode ser submetido a exames de sangue para medição do nível de enzimas hepáticas", diz a gastroenterologista.
Não existe tratamento específico que tenha sido desenvolvido exclusivamente para gordura do fígado. "Nos pacientes que necessitam de medicação, o médico pode utilizar tratamentos indicados para outras patologias, como diabetes e colesterol alto. A mudança para um estilo de vida saudável continua sendo a melhor forma de prevenção e tratamento", ressalta Ariani Bernachi. 

CUIDANDO DO FÍGADO

Para evitar o acúmulo de gordura no fígado, é necessário adotar alguns hábitos como ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Há também outras dicas. Confira:
  • Evite o consumo excessivo de sódio, gordura e açúcar;

  • Substitua refrigerante e sucos artificiais por água ou sucos naturais;

  • Invista em frutas e legumes;

  • Evite alimentos industrializados e ultraprocessados;

  • Consuma alimentos ricos em fibras;

  • Pratique exercícios físicos diariamente;

  • Tenha um sono equilibrado.

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