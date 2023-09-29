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Parque Botânico Vale recebe exposição de orquídeas para celebrar a primavera

Evento, que deve receber cerca de 400 espécies de plantas, acontece sábado (30) e domingo (1), com entrada franca. Atividades também contarão com oficinas, palestras e espaço para comercialização de orquídeas
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 17:45

Laelia Praestans, espécie de orquídea que só floresce no Espírito Santo, estará presente na exposição
Laelia Praestans, espécie de orquídea que só floresce no Espírito Santo, estará presente na exposição Crédito: Sociedade Espiritossantense de Orquidofilia
Como dizem os franceses, a primavera é a "saison préférée" (estação preferida, em bom português) de muitas pessoas, principalmente para os corações apaixonados. A chegada desta época do ano, que embalou produções de gênios como Yves Robert (O Castelo de Meu Pai) e Éric Rohmer (Conte de Printemps), também é comemorada em Vitória, com a Exposição Estadual de Orquídeas de Primavera, que rola sábado (30) e domingo (1), no Parque Botânico Vale, com entrada franca.   
A mostra, organizada em parceria com a Sociedade Espiritossantense de Orquidofilia, fez sucesso em maio e agora retorna em sua 26ª edição.  São cerca de 400 plantas, incluindo espécies em plena floração, como as nacionais Cattleya Warneri, Cattleya Schillerianas e Cattleya Amethystoglossa, além de estrangeiras, como a Cattleya Lueddemanneanas. 
Além da exposição, haverá espaço para comercialização de orquídeas, rodas de conversa sobre o cultivo da planta e oficinas de jardinagem. Destaques para um quiz ambiental com sorteio (quem sabe você não ganha uma orquídea?), como também a presença dos especialistas Diogo Dessandes, com a palestra Cultivando Orquídeas (entre elas a Cattleya), e Fernando Assad, conversando sobre o tema Introdução às Pragas e Doenças nas Orquídeas.
"Teremos expositores da Grande Vitória e também de municípios como Santa Teresa, Domingos Martins, Vargem Alta, Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante. Essa é uma oportunidade para o público conferir exemplares locais e estrangeiros, adquirir orquídeas e aprender a cultivar em casa", diz Fernando França, coordenador do Parque Botânico Vale.

PAIXÃO

Fabrício Costa, da Sociedade Espiritossantense de Orquidofilia, destaca que o evento contará com várias flores raras. "Temos orquídeas endêmicas, que só existem na natureza do Espírito Santo, como a Laelia Praestans, que floresce apenas em uma região de Santa Teresa", pontua, revelando que a exposição contará com outras espécies de difícil acesso, como a Cattleya Schillerianas, praticamente extinta e preservada graças à iniciativa orquidófila". 
Costa também revela a importância de cultivar orquídeas em casa. "Antes o cultivo era uma realidade do público masculino. A situação está mudando, com muitas mulheres aderindo à prática. Foi importante na época da pandemia da Covid-19, pois acabou sendo como uma terapia em época de isolamento social, uma forma de reconexão com a natureza, trazendo paz e equilíbrio. É um hobby que tem crescido em todo o mundo e o Brasil se destaca como um dos países que possuem a maior riqueza de exemplares". 
"Quem deseja ter orquídeas em casa é preciso ficar atento. São várias espécies. Para cada uma delas, é necessário um diferente tipo de adubação. Teremos oficinas para ensinar interessados, como também indicamos que procurem sociedades orquidófilas. São grupos abertos e todos podem participar, tirando suas dúvidas. É importante estudar e pesquisar sobre o assunto, mas sem deixar de fazer do cultivo uma diversão, pois cada desenvolvimento de uma planta é uma conquista". 

26ª EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS DE PRIMAVERA

  • QUANDO: Sábado (30) e domingo (1), das 8h às 17h
  • ONDE: no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória
  • Entrada franca
  • Exposição de Orquídeas
  • Local: Anfiteatro
  • Horário: 8h às 17h
  • Atividade livre

  • Área de Comercialização de Orquídeas
  • Local: Área Verde
  • Horário: 8h às 17h
  • Atividade livre

  • Quiz Ambiental com sorteio de plantas – Especial Orquídeas
  • Horário: 8h às 17h
  • Atividade livre
  • Sorteios: 11h e 16h

  • Rodas de Conversa
  • Tema: Cultivando Orquídeas (Cattleya e afins)
  • Palestrante: Diogo Dessandes
  • Data: Sábado (30)
  • Horário: 11h
  • Tema: Introdução às pragas e doenças nas orquídeas
  • Palestrante: Fernando Assad
  • Data: Domingo (1)
  • Horário: 11h

  • Oficinas de Jardinagem
  • Mini arranjo feito com suculentas, pedriscos, musgo e substrato
  • Horário: 15h
  • Inscrições na Administração

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