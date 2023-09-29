Parque Botânico Vale recebe exposição de orquídeas para celebrar a primavera

Laelia Praestans, espécie de orquídea que só floresce no Espírito Santo, estará presente na exposição Crédito: Sociedade Espiritossantense de Orquidofilia

Como dizem os franceses, a primavera é a "saison préférée" (estação preferida, em bom português) de muitas pessoas, principalmente para os corações apaixonados. A chegada desta época do ano, que embalou produções de gênios como Yves Robert (O Castelo de Meu Pai) e Éric Rohmer (Conte de Printemps), também é comemorada em Vitória, com a Exposição Estadual de Orquídeas de Primavera, que rola sábado (30) e domingo (1), no Parque Botânico Vale, com entrada franca.

Sociedade Espiritossantense de Orquidofilia, A mostra, organizada em parceria com a fez sucesso em maio e agora retorna em sua 26ª edição. São cerca de 400 plantas, incluindo espécies em plena floração, como as nacionais Cattleya Warneri, Cattleya Schillerianas e Cattleya Amethystoglossa, além de estrangeiras, como a Cattleya Lueddemanneanas.

Além da exposição, haverá espaço para comercialização de orquídeas, rodas de conversa sobre o cultivo da planta e oficinas de jardinagem. Destaques para um quiz ambiental com sorteio (quem sabe você não ganha uma orquídea?), como também a presença dos especialistas Diogo Dessandes, com a palestra Cultivando Orquídeas (entre elas a Cattleya), e Fernando Assad, conversando sobre o tema Introdução às Pragas e Doenças nas Orquídeas.

"Teremos expositores da Grande Vitória e também de municípios como Santa Teresa, Domingos Martins, Vargem Alta, Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante. Essa é uma oportunidade para o público conferir exemplares locais e estrangeiros, adquirir orquídeas e aprender a cultivar em casa", diz Fernando França, coordenador do Parque Botânico Vale.

PAIXÃO

Fabrício Costa, da Sociedade Espiritossantense de Orquidofilia, destaca que o evento contará com várias flores raras. "Temos orquídeas endêmicas, que só existem na natureza do Espírito Santo, como a Laelia Praestans, que floresce apenas em uma região de Santa Teresa", pontua, revelando que a exposição contará com outras espécies de difícil acesso, como a Cattleya Schillerianas, praticamente extinta e preservada graças à iniciativa orquidófila".

Costa também revela a importância de cultivar orquídeas em casa. "Antes o cultivo era uma realidade do público masculino. A situação está mudando, com muitas mulheres aderindo à prática. Foi importante na época da pandemia da Covid-19, pois acabou sendo como uma terapia em época de isolamento social, uma forma de reconexão com a natureza, trazendo paz e equilíbrio. É um hobby que tem crescido em todo o mundo e o Brasil se destaca como um dos países que possuem a maior riqueza de exemplares".

"Quem deseja ter orquídeas em casa é preciso ficar atento. São várias espécies. Para cada uma delas, é necessário um diferente tipo de adubação. Teremos oficinas para ensinar interessados, como também indicamos que procurem sociedades orquidófilas. São grupos abertos e todos podem participar, tirando suas dúvidas. É importante estudar e pesquisar sobre o assunto, mas sem deixar de fazer do cultivo uma diversão, pois cada desenvolvimento de uma planta é uma conquista".

26ª EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS DE PRIMAVERA

QUANDO: Sábado (30) e domingo (1), das 8h às 17h

Sábado (30) e domingo (1), das 8h às 17h ONDE: no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória

no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória Entrada franca