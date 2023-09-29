Paulinho Serra é destaque em festival gratuito de stand-up comedy na Serra

Paulinho Serra é uma das atrações do festival Mestre da Comédia, na Serra Crédito: Divulgação

Tendo Paulinho Serra como destaque, uma turma de humoristas promete fazer o público morrer de rir durante a 2ª edição do Mestre da Comédia, que rola de sexta (29) a domingo (1), no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, com programação totalmente gratuita, o que faz o evento de stand-up comedy se tornar uma das pedidas imperdíveis do fim de semana.

Além do ator que eternizou o personagem Traficante Gay, no extinto "Pânico na TV", a mostra reúne talentos do humor capixaba, como Haeckel Ferreira, Vinicius Daflon, Douglas Oliveira, Malu Rossi e Diogo Rosa. Em tempo: a retirada de ingressos será no local, com início da distribuição às 17 horas.

Na sexta (29), Haeckel Ferreira, Vinicius Daflon e Douglas Oliveira se apresentam. No sábado (30), a atração é Paulinho Serra, que traz o espetáculo "Paulinho Serra em Pedaços". No palco, o comediante narra sua trajetória artística em um show cheio de piadas, começando pela infância pobre em Bangu (Zona Oeste do Rio), sua ida para São Paulo, a afirmação como humorista e a criação do bem-sucedido Traficante Gay (olha ele aqui novamente!), personagem pelo qual até hoje é reconhecido nas ruas.

"Para o bem e para o mal! Há alguns momentos constrangedores em que o público me confunde mesmo com o personagem. Todos podem esperar muita entrega, improviso e um show para toda a família. Depois de muita experiência, começamos a ler o público melhor e todos sempre são diferenciados. A maior inspiração é o povo da rua, lugar que nunca deixei de frequentar. Já conheço o ES e tenho amigos aí", diz Serra, que também faz sucesso como o boa-praça (e um tanto maluco) Zélio, no fenômeno da TV paga "Vai que Cola".

Fechando o evento, no domingo (1), é hora de curtir Malu Rossi e Diogo Rosa, que está na carreira artística há 5 anos, como comediante e também atacando de palhaço. Em conversa com HZ, garantiu que as duas coisas se completam, pois são capazes de entregar alegria.

Sobre a apresentação de domingo, Rosa revela que a expectativa é a melhor possível. "Queremos mostrar para o público capixaba que em nosso estado tem bons comediantes. Queremos cãibras na boca e barrigas doendo de tantas risadas", brinca.

Diogo Rosa é um dos talentos capixabas do festival Mestre da Comédia Crédito: Divulgação

"Em meus textos falo muito de como é ser gordinho e sobre relacionamento, casei há apenas um ano, então tô cheio de histórias para contar. A única que sofre é a minha esposa, por ser musa inspiradora de piada", acrescenta, presentando uma homenagem (esperamos que o intuito seja esse!) à amada.

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