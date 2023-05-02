O que causa tremor no olho?

Tremores aleatórios nos olhos podem indicar estresse e algumas doenças Crédito: Shutterstock

Você já sentiu tremores aleatórios nos olhos? Isso não necessariamente tem a ver com a quantidade de café que você toma.

Esse tremor se chama mioclonia. São contrações musculares bruscas, involuntárias e de breve duração, que ocorrem em rápidos intervalos no músculo orbicular do olho.

O tremor, que às vezes também ocorre nas sobrancelhas, pode, em alguns casos, estar associado a doenças como mal de Parkinson, epilepsia e esclerose múltipla. Mas há alguns motivos que levam ao tremor, e pode ser, sim, o consumo exagerado de café ou de álcool.

Outras causas mais comuns são estresse, ansiedade e carência de potássio ou magnésio.