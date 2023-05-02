Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

O que causa tremor no olho?

As contrações musculares bruscas, involuntárias e de breve duração são chamadas de mioclonia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 08:00

Olho seco
Tremores aleatórios nos olhos podem indicar estresse e algumas doenças Crédito: Shutterstock
Você já sentiu tremores aleatórios nos olhos? Isso não necessariamente tem a ver com a quantidade de café que você toma.
Esse tremor se chama mioclonia. São contrações musculares bruscas, involuntárias e de breve duração, que ocorrem em rápidos intervalos no músculo orbicular do olho.
O tremor, que às vezes também ocorre nas sobrancelhas, pode, em alguns casos, estar associado a doenças como mal de Parkinson, epilepsia e esclerose múltipla. Mas há alguns motivos que levam ao tremor, e pode ser, sim, o consumo exagerado de café ou de álcool.
Outras causas mais comuns são estresse, ansiedade e carência de potássio ou magnésio.
Não necessariamente o problema precisa ser tratado, pois costuma desaparecer de modo natural. Em alguns casos, porém, relaxantes musculares podem ser usados. Mas o que realmente pode ajudar a prevenir a mioclonia é o controle do estresse.

Veja Também

Primeiros sinais de Alzheimer podem surgir nos olhos

Sinal no olho pode indicar colesterol alto; entenda

Síndrome do olho seco: saiba o que fazer para amenizar o problema

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fique bem Saúde se Cuida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados