Síndrome do olho seco: saiba o que fazer para amenizar o problema

A síndrome ocorre porque há um problema na produção da lágrima Crédito: Shutterstock

Olhos vermelhos, sensação de areia, ardência, visão embaçada e intolerância à luz são alguns dos sintomas da síndrome do olho seco, problema de lubrificação da superfície do olho, que fica seca porque o organismo não produz lágrima da forma necessária. O diagnóstico cresce durante as estações mais frias e o tratamento é simples quando a doença é diagnosticada de forma precoce.

"O olho seco é uma condição recorrente que surge devido à lubrificação inadequada da superfície dos olhos, ou seja, quando há má qualidade ou quantidade insuficiente de lágrima. Nestes casos, ocorrem os sintomas de ressecamento e sensação de areia nos olhos, além de embaçamento visual", diz a oftalmologista Liliana Nóbrega.

A oftalmologista Klicia Molina, do Hospital de Olhos de Vitória, diz que a síndrome ocorre porque há um problema na produção da lágrima que pode ser na quantidade (reduzida) ou na qualidade (ruim evaporando mais rápido do que deveria).

"Podemos dividir as causas em dois grupos: aqueles que alteram o organismo da pessoa e a produção da lágrima como o ar-condicionado, o ventilador, as estações do ano e as cidades em que há baixa umidade relativa do ar. Já entre as causas relacionadas ao organismo estão a baixa ingestão de água, de ômega e óleos bons na dieta do dia a dia porque eles são importantes para formação de uma lágrima de qualidade boa", diz Klicia Molina.

Para evitar a doença:

Utilizar colírios lubrificantes indicados por oftalmologista;



Hidratar-se diariamente com cerca de dois litros de água;



Fazer pequenas pausas enquanto estiver em frente a telas, como celular ou computador;



Evitar ambientes com ar-condicionado e usar umidificadores de ar;



Procurar piscar os olhos com mais frequência.



Liliana Nóbrega diz que o uso de lentes de contato também é um fator de risco. "Hoje a maior causa de intolerância às lentes de contato são devidas à doença do olho seco. O paciente começa a ficar intolerante, chega no final do dia já com a sensação de corpo estranho no olho, não tolerando o uso por muitas horas da lente de contato".

TRATAMENTO

O tratamento depende do estágio do ressecamento ocular. Existem diferentes tipos de colírio lubrificante indicados para cada tipo de olho seco específico. "O paciente pode utilizar colírios anti-inflamatórios, antibióticos, pomadas e até medicação oral em alguns casos. Além disso, existe o tratamento não medicamentoso como o implante de plug lacrimal, expressão das glândulas pálpebrais e a terapia com luz pulsada", diz Klicia Molina.

Liliana Nóbrega diz que no início é receitado colírios lubrificantes. Em quadros mais graves, pode ser necessária a utilização de outras medicações via oral ou até mesmo procedimentos cirúrgicos. Entre os cuidados, é recomendado a hidratação adequada, pausas na tela, piscar, diminuir a altura da tela do monitor, usar menos horas de tela ao dia, beber bastante água e comer alimentos ricos em ômega 3.