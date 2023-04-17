Novidades da decoração: CASACOR São Paulo e coletiva Vestir Cerâmica

A CASACOR São Paulo acontece de 30 de maio a 6 de agosto, no Conjunto Nacional. Crédito: CASACOR São Paulo/Divulgação

A CASACOR São Paulo começa o ano com muitas novidades para sua 36ª edição, que acontecerá de 30 de maio a 06 de agosto, no Conjunto Nacional.

Em 2023, a mostra estará num espaço ampliado e terá mais de 11.000m² de área construída. A CASACOR São Paulo vai ocupar o mezanino e o terraço aberto do prédio, com uma configuração totalmente nova para os visitantes que poderão conhecer a arquitetura do icônico edifício.

Para transformar o espaço e apresentar uma mostra surpreendente, a CASACOR convidou um elenco poderoso, que terá o desafio de dar luz ao tema definido pela equipe curadora: "Corpo & Morada".

Os profissionais vão apresentar projetos que façam referência à pele em que habitamos, além daquela do corpo, a da casa e a do planeta. No elenco desta edição, muitos nomes reconhecidos e de destaque no cenário nacional, como Sig Bergamin, Alex Hanazaki, Paola Ribeiro, Guilherme Torres, Léo Shehtman e Brunete Fraccaroli. Além de veteranos e estreantes, este ano a mostra contará com profissionais de outros países: o arquiteto boliviano Eduardo Baldelomar e a dupla de peruanos Augusta Pastor e Santiago Roose.

VESTIR CERÂMICA

A exposição coletiva Vestir Cerâmica está em sua 3ª edição, reunindo trabalhos de 24 artistas de todo o país, com curadoria de Cibele Nakamura. Nesta edição, a convidada de honra é a ceramista e escultora nipo-brasileira Kimi Nii.

Vestir Cerâmica é uma mostra de objetos cerâmicos que perpassa os caminhos da moda e da decoração. Trata do enfeitar-se e do enfeitar ambientes. O que se busca é explicitar a multiplicidade de usos da cerâmica, sua potencialidade no campo do design e, sobretudo, da arte. A exposição vai até o dia 7 de junho de 2023, na Pinacoteca de São Bernardo do Campo/SP, com entrada livre. Aqui , você pode conferir o catálogo da mostra.

ARTESANATO ALAGOANO EM MILÃO

O artesanato alagoano foi destaque em Milão, com "EVERYDAY PARADISE - Outsider Arts & Crafts from Alagoas" Crédito: Felipe Brasil

Em Alagoas, mundos são fabulados diariamente através do trabalho de mestres e artesãos que transformam seu entorno, sonhos e criatividade em peças imbuídas de identidade, tradição e, também, perspectivas de futuro.

As obras produzidas no encantador estado do nordeste brasileiro são convites para a reconexão com a natureza e com a própria humanidade, a partir do talento, da técnica, dos afetos e no poder de criar narrativas.

Essa pulsante produção aporta na Semana de Design de Milão com a exposição "EVERYDAY PARADISE - Outsider Arts & Crafts from Alagoas", apresentada entre os dias 17 e 23 de abril, na Galeria Rossana Orlandi.

A mostra, que reúne diferentes artesanias, conta com pesquisa de Rodrigo Ambrosio, curadoria de Lidewij Edelkoort & Lili Tedde, e o incentivo do programa Alagoas Feita à Mão. Ao direcionar o olhar para o Sul Global, a holandesa Lidewij Edelkoort, uma das trend forecasters (pesquisadora de tendências) mais respeitadas do mundo, propõe não só a valorização de uma arte vibrante, mas também, por uma construção coletiva e pautada na beleza e ludicidade da vida, de alternativas aos modelos socioeconômicos e culturais que pautaram o mundo ocidental nos últimos séculos, que buscaram separar cada vez mais mente e corpo.

A exposição resgata a força da produção artesanal, das poéticas que tomam corpo e forma através do trabalho manual e são frutos da imaginação de cada artesão, ao mesmo tempo em que mantêm uma sensibilidade e tradição coletiva.

"EVERYDAY PARADISE" desfruta de uma cuidadosa pesquisa de campo feita por Rodrigo Ambrosio, artista e designer alagoano, pesquisador das raízes brasileiras. A mostra congrega trabalhos de mestres e artesãos que operam diferentes matérias-primas e técnicas, como madeira, barro, fibras vegetais e couro. Entre eles estão: Aberaldo, Adeilson, Adriana Siqueira, Amilton, Artesãs de Feliz Deserto, Beto de Meirús, Boca do Vento, Boró Sandes, Dedé, Família Irineia, Família Petrônio, Farias, Gledson, Jasson, Leno, Mulungu, Pontal Art, Roxinha, Ruciel, Salvinho & Cicinho, Vavan e Zé Crente.