De painéis vinílicos a fibras naturais, veja 4 novidades da decoração

Painel Vinílico: leve e fácil de aplicar, pode ser reaplicado em outros espaços Crédito: Divulgação

Revestir uma parede com painéis vinílicos reforça a personalidade de ambientes residenciais e comerciais, com a vantagem de oferecer maior durabilidade, de forma prática e sem manutenção. A Painel Vinílico traz a solução ideal para quem busca beleza, facilidade na obra, segurança e durabilidade. Muito versátil, a marca também vem fazendo sucesso com aplicação no teto em vários projetos.

Resistente à umidade, corrosão e imune a mofos e pragas, tem garantia de 10 anos e não necessita de aplicação de produtos químicos para sua manutenção e conservação. O material não propaga chamas e é 100% reciclável. Leve e fácil de aplicar, pode ser reaplicado em outros espaços.

Leve e fácil de aplicar, pode ser reaplicado em outros espaços. Crédito: Divulgação

Atuando em todo mercado brasileiro, a marca está presente em mais de 1.000 cidades brasileiras e em outros oito países da América Latina, além de Europa e Estados Unidos. Com padronagens que ressaltam grafismos, arte e movimento, seguem algumas coleções: Wood Waves, Wood Waves, Cascata Wood, Cascata Cactus, Cascata Acqua.

REFORMA NA OCA

Os arquitetos investiram na pintura das paredes, com uma paleta de cores vibrantes e alegres Crédito: Divulgação/ @maresia.odara e @marigarciadssfoto

Fernanda Oliveira e Lucas Paixão, da FeLu Arquitetura, assinaram o projeto de reforma do Restaurante, bar & ateliê A Oca. O espaço fica em um casarão da década de 40, localizado na Escadaria do Rosário, no Centro de Vitória. A dupla priorizou intervenções rápidas e práticas, para que A Oca não precisasse ficar fechada por muito tempo durante a reforma, que durou exatamente 15 dias e foi realizada pela equipe da Donna Obra.

Os arquitetos investiram na pintura das paredes, com uma paleta de cores vibrantes e alegres, uso de materiais naturais e tijolinhos aparentes, para evidenciar a história do casarão. O restaurante, cujo slogan é “lugar de todas as tribos”, agora é também “lugar de todas as cores”!

FIBRAS NATURAIS

É rústico e sofisticado e pode se encaixar em diversos tipos de decoração Crédito: Divulgação

Nos últimos anos, passamos muito mais tempo dentro de casa. O pós-pandemia revelou que o nosso jeito de morar mudou. Agora as pessoas estão buscando criar espaços que além de elegantes, sejam também aconchegantes. Uma paleta de cores neutra e uma iluminação adequada são excelentes recursos de decoração para dar este efeito, mas o destaque do momento são as fibras naturais.

Rattan é uma técnica milenar, oriunda da Ásia, que utiliza uma fibra a partir de uma planta conhecida como “Calamus Ratang”. Na Indonésia sempre esteve presente em toda parte - hotéis, restaurantes, casas e parques. Representa a conexão entre beleza e natureza.

No Brasil, o Rattan começou a ser comercializado há poucos anos, agregando um design contemporâneo. É a união da técnica milenar com o design moderno, utilizado em adornos, luminárias e mobiliário. É rústico e sofisticado e pode se encaixar em diversos tipos de decoração, seja boho chique, wabi-sabi, mediterrâneo ou minimalista.

Em Vitória, a loja Aura Natural Design traz peças importadas da Indonésia e o carro-chefe da marca são os produtos em rattan. Thaisa Zon, proprietária da loja, é arquiteta e realiza a curadoria de peças que remetem a esse estilo de decoração neutra, atemporal, elegante e aconchegante.

POVOS ORIGINÁRIOS INSPIRAM COLEÇÃO

Os lançamentos são inspirados nos mitos, nas culturas e nas histórias dessas comunidades. Crédito: Camila Santos

A Placas do Brasil amplia seu portifólio com lançamentos de novos padrões. Os lançamentos se alinham com as tendências de valorização dos povos originários, dos elementos da terra e de respeito ao meio ambiente. Cada padrão traz a ressignificação contemporânea do uso das madeiras tropicais ricas nas florestas brasileiras. E são inspirados nos mitos, nas culturas e nas histórias dessas comunidades.