Energia solar: solução energética sustentável

Energia solar: contribui para a redução da poluição do ar e da mudança climática Crédito: Divulgação

Energias renováveis são fontes de energia que são renovadas ao longo do tempo. Ou seja, elas não se esgotam e são mais limpas do que as fontes de energia não renováveis. Elas incluem energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica, biomassa, maremotriz e outras. Estas fontes de energia são mais amigáveis ao meio ambiente e podem ajudar a reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

Já pensou em reduzir a sua conta de energia elétrica e ainda colaborar com a sobrevivência do nosso planeta?

Que tal conhecer um pouco mais sobre as vantagens de adotar um sistema de energia solar na sua residência ou na sua empresa?

USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL

As fontes de energia renovável mais usadas no Brasil são a energia hidráulica, a energia eólica, a energia solar, a biomassa, e a energia geotérmica.

No Brasil, a principal fonte geradora de energia são as usinas hidrelétricas, que correspondem a mais de 60% de toda a energia elétrica gerada em território brasileiro, através das barragens construídas para regular o fluxo de água.

Apesar de ser uma fonte de energia renovável, as usinas de eletricidade provocam alteração no ecossistema, alagamento de áreas florestais, assoreamento dos rios, o desaparecimento do habitat dos animais, além de emissão de gases de efeito estufa, entre outros. Uma alternativa com menor impacto ambiental e que ainda gera economia é a energia solar.

SOBRE A ENERGIA SOLAR

A geração solar tem se tornado uma das principais fontes de energia no Brasil. Em Minas Gerais, em dezembro do ano passado, o Estado foi o primeiro a atingir a marca de 4 GW de geração de energia solar, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) mostra que o Espírito Santo ocupa a 16ª posição no ranking dos estados que mais produzem energia renovável no Brasil. Ainda de acordo com dados da ABSOLAR, desde 2012 esse meio renovável de energia proporcionou ao Estado mais de R$ 1,6 bilhão em investimentos, gerando mais de 8,8 mil empregos e arrecadação de mais de R$ 489 milhões aos cofres públicos.

Segundo o especialista em energia solar da Aruna Energia, Rafael Castro, “o uso dessa fonte de energia ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do país, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da volta da tão temida bandeira vermelha nas contas de energia, devido ao acionamento de termelétricas”.

COMO FUNCIONA O SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR?

É uma energia gerada a partir da luz e do calor do sol, uma fonte renovável e limpa, pois não emite gases poluentes ou outros tipos de resíduos durante o processo de geração. Os painéis solares fotovoltaicos, coletores solares ou sistemas heliotérmicos podem converter a luz e o calor do sol em energia elétrica ou térmica.

Com este sistema é possível fazer o aquecimento de água, produzir vapor para gerar energia em usinas solares heliotérmicas, ou gerar eletricidade, por meio de placas fotovoltaicas.

ENTENDA OS BENEFÍCIOS DA ENERGIA SOLAR

Contribui para a redução da poluição do ar e da mudança climática e ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis, que são uma fonte limitada de energia, causando impacto ambiental negativo ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a extração até a queima.

A longo prazo pode ser uma opção mais barata para os consumidores Crédito: Divulgação

Pode ser uma opção mais barata para os consumidores, a longo prazo, uma vez que os painéis solares têm uma vida útil longa, geralmente de 25 a 30 anos. Além disso, os consumidores que produzem sua própria energia fotovoltaica podem economizar dinheiro com a redução de suas contas de energia.

Podem até mesmo entregar o excesso de energia de volta para a rede elétrica através do sistema de créditos da geração distribuída. Isso pode ser especialmente vantajoso em áreas onde as tarifas de energia são elevadas ou voláteis. Outro benefício é a segurança energética, pois a produção de energia solar pode reduzir a dependência de fontes de energia externas.

DESVANTAGENS

A produção de energia solar depende da luz do sol, portanto, à noite ou em dias nublados, a produção pode ser afetada. No entanto, os sistemas de energia solar são projetados para acumular créditos durante o dia para uso à noite, ou ainda para armazenar a energia em baterias para uso durante esses períodos, garantindo a disponibilidade de carga, mesmo quando a luz solar é baixa. Os sistemas de energia solar demandam um investimento maior do que a maioria das pessoas está acostumada a pagar. Porém, os custos são compensados pela economia a longo prazo, fazendo da energia solar um dos investimentos mais rentáveis no mercado.

A produção varia dependendo da localização geográfica e da disponibilidade de luz solar, mas, mesmo em áreas com menor incidência de luz, pode ser viável com sistemas de alta eficiência e armazenamento de energia. A produção pode ser limitada em áreas com pouca luz solar durante parte do ano, mas ainda pode ser uma opção viável para produzir eletricidade e complementar outras fontes de energia. As principais barreiras técnicas e regulatórias que existiram no início da energia solar no Brasil já não existem e alguns estados e municípios até oferecem incentivos para implementação de sistemas de energia solar.

PAÍSES LÍDERES EM ENERGIA SOLAR

De acordo com o World Population Review, os países líderes em produção de energia solar são a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Índia e a França. A China lidera o ranking com mais de 280 GW de capacidade instalada, seguida pelos Estados Unidos com mais de 100 GW. A Alemanha ocupa a terceira posição com cerca de 50 GW, enquanto a Índia e a França possuem cerca de 40 GW e 30 GW, respectivamente

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