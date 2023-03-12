Novidades da decoração: Semana de Design e dobraduras de tiras de papel

A Feira na Rosenbaum traz trabalhos autorais assinados por 70 criativos e empresas Crédito: Divulgação

A Feira na Rosenbaum é um dos inúmeros eventos que acontece durante a 12ª edição do Design Weekend SP. Ela ocupa a galeria comercial do icônico Condomínio Zarvos. Em um movimento de valorização do centro, a Feira na Rosenbaum assume o compromisso de revitalizar a galeria, ao ocupar os espaços comerciais do Condomínio Zarvos, projeto do arquiteto Júlio Neves, em 1958.

A Feira na Rosenbaum traz trabalhos autorais assinados por 70 criativos e empresas Crédito: Divulgação

Para ocupar o espaço de 500 metros quadrados da galeria central, dividida em dois andares, foram selecionados trabalhos autorais assinados por 70 criativos e empresas, que apresentarão produtos de design, arte, decoração, moda, bem-estar e gastronomia.

SEMANA DE DESIGN DE SÃO PAULO

A Semana de Design de São Paulo é realizada anualmente e reúne diversos eventos organizados por parceiros independentes, realizados de forma simultânea e integrados por um programa oficial. Palestras, visitas guiadas, exposições, instalações, intervenções artísticas e urbanas, seminários, feiras de negócios, prêmios, festas e lançamentos de produtos acontecem em shoppings, lojas, museus, universidades e outros locais.

A 12ª edição acontece de 11 a 19 de março de 2023. Tem eventos gratuitos e pagos, eventos abertos e exclusivos para convidados. Para consultar os eventos que acontecerão neste período, é só acessar o site.

LANÇAMENTO DE PRODUTO

O brilho e a rigidez do metal, o conforto do tecido, a veracidade da madeira Crédito: Divulgação

A Sierra Móveis foi às alturas buscar inspiração para a poltrona Awake, peça exclusiva que terá lançamento mundial durante a 12ª DW!. Desenvolvida pela própria Sierra Móveis, a grande estrela da marca será apresentada simultaneamente no Brasil, Peru, Bolívia e Paraguai no dia 13/03, na Sierra Móveis Gabriel. A beleza do grandioso Salar de Uyuni, um cenário ímpar a mais de 3.000 metros junto aos Andes, na Bolívia, onde o espetáculo natural é sempre garantido, foi o ponto de partida para a criação da Awake.

O resultado é o encontro inesperado entre a força e a delicadeza, o árido e a sofisticação. O brilho e a rigidez do metal, o conforto do tecido, a veracidade da madeira. Todos esses elementos, somados à beleza das curvas, propõem o ‘despertar’ em novas formas de pensar, agir e sentir. Uma peça única que surpreende a cada segundo por seus detalhes e exclusividade.

A poltrona e a banqueta têm estrutura em metal, disponível nas cores metalizadas cinza, champagne, preta e dourada. Detalhes em madeira maciça, tecido ou couro. A produção da poltrona e da banqueta é feita a mão — com mais de 400 pontos de solda em sua estrutura, um trabalho artesanal e personalizado.

UM OLHAR SOBRE O DESIGN

Participante da Semana de Design desde a primeira edição, a Ornare virou referência quando se trata de organizar e acolher boas conversas, que instigam a imaginação e o desenvolvimento pessoal. Quatro das principais vertentes do design — sensorial, conceitual, aplicado e digital — orientaram a criação da agenda de bate-papos que a Ornare promove nesta edição. Essas diretrizes ajudaram a costurar o tema escolhido: “Um olhar sobre o design: caminhos e perspectivas — do sensorial ao digital.

Neste ano, a agenda tem conversas diárias, de segunda a sexta, com nomes de peso, como Consuelo Blocker, Monica Barbosa, Deborah Roig, Fabio Mariano Borges, Maximiliano Crovato, Regina Galvão e Taissa Buescu.

Os encontros acontecem no showroom da alameda Gabriel, que ganha, para a ocasião, uma ambientação pensada para estimular os sentidos, criada pela cenógrafa Chris Ayrosa

MOSAICO DE PAPEL

Grande parte do papel utilizado são sobras de mostruários de papel de parede e aparas de papel da Gráfica GSA Crédito: Divulgação

A exposição “Reentrâncias e Saliências”, da artista plástica e designer gráfica Cristina Xavier, acontece de 10 a 17 de março 2023, na empresa Imagiton, com curadoria de Ana Coeli Piovesan.

Dobraduras feitas com duas tiras de papel, que dependendo da largura, tamanho, tipos, cores e texturas, resultaram em um material rico para a exploração estética. Quando aglomeradas, foi observado um resultado que lembra uma trama têxtil, mas com arestas firmes, e um zigue-zague que eletriza e colore o olhar.