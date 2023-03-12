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Novidades da decoração: Semana de Design e dobraduras de tiras de papel

A Semana de Design de São Paulo é realizada anualmente e reúne diversos eventos organizados por parceiros independentes, realizados de forma simultânea e integrados por um programa oficial

Publicado em 12 de Março de 2023 às 07:00

Publicado em 

12 mar 2023 às 07:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Coluna Vão Livre
A Feira na Rosenbaum traz trabalhos autorais assinados por 70 criativos e empresas Crédito: Divulgação
A Feira na Rosenbaum é um dos inúmeros eventos que acontece durante a 12ª edição do Design Weekend SP. Ela ocupa a galeria comercial do icônico Condomínio Zarvos. Em um movimento de valorização do centro, a Feira na Rosenbaum assume o compromisso de revitalizar a galeria, ao ocupar os espaços comerciais do Condomínio Zarvos, projeto do arquiteto Júlio Neves, em 1958.
Coluna Vão Livre
A Feira na Rosenbaum traz trabalhos autorais assinados por 70 criativos e empresas Crédito: Divulgação
Para ocupar o espaço de 500 metros quadrados da galeria central, dividida em dois andares, foram selecionados trabalhos autorais assinados por 70 criativos e empresas, que apresentarão produtos de design, arte, decoração, moda, bem-estar e gastronomia.

SEMANA DE DESIGN DE SÃO PAULO

A Semana de Design de São Paulo é realizada anualmente e reúne diversos eventos organizados por parceiros independentes, realizados de forma simultânea e integrados por um programa oficial. Palestras, visitas guiadas, exposições, instalações, intervenções artísticas e urbanas, seminários, feiras de negócios, prêmios, festas e lançamentos de produtos acontecem em shoppings, lojas, museus, universidades e outros locais.
A 12ª edição acontece de 11 a 19 de março de 2023. Tem eventos gratuitos e pagos, eventos abertos e exclusivos para convidados. Para consultar os eventos que acontecerão neste período, é só acessar o site.

LANÇAMENTO DE PRODUTO

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O brilho e a rigidez do metal, o conforto do tecido, a veracidade da madeira Crédito: Divulgação
A Sierra Móveis foi às alturas buscar inspiração para a poltrona Awake, peça exclusiva que terá lançamento mundial durante a 12ª DW!. Desenvolvida pela própria Sierra Móveis, a grande estrela da marca será apresentada simultaneamente no Brasil, Peru, Bolívia e Paraguai no dia 13/03, na Sierra Móveis Gabriel. A beleza do grandioso Salar de Uyuni, um cenário ímpar a mais de 3.000 metros junto aos Andes, na Bolívia, onde o espetáculo natural é sempre garantido, foi o ponto de partida para a criação da Awake.
O resultado é o encontro inesperado entre a força e a delicadeza, o árido e a sofisticação. O brilho e a rigidez do metal, o conforto do tecido, a veracidade da madeira. Todos esses elementos, somados à beleza das curvas, propõem o ‘despertar’ em novas formas de pensar, agir e sentir. Uma peça única que surpreende a cada segundo por seus detalhes e exclusividade.
A poltrona e a banqueta têm estrutura em metal, disponível nas cores metalizadas cinza, champagne, preta e dourada. Detalhes em madeira maciça, tecido ou couro. A produção da poltrona e da banqueta é feita a mão — com mais de 400 pontos de solda em sua estrutura, um trabalho artesanal e personalizado.

UM OLHAR SOBRE O DESIGN

Participante da Semana de Design desde a primeira edição, a Ornare virou referência quando se trata de organizar e acolher boas conversas, que instigam a imaginação e o desenvolvimento pessoal. Quatro das principais vertentes do design — sensorial, conceitual, aplicado e digital — orientaram a criação da agenda de bate-papos que a Ornare promove nesta edição. Essas diretrizes ajudaram a costurar o tema escolhido: “Um olhar sobre o design: caminhos e perspectivas — do sensorial ao digital.
Neste ano, a agenda tem conversas diárias, de segunda a sexta, com nomes de peso, como Consuelo Blocker, Monica Barbosa, Deborah Roig, Fabio Mariano Borges, Maximiliano Crovato, Regina Galvão e Taissa Buescu.
Os encontros acontecem no showroom da alameda Gabriel, que ganha, para a ocasião, uma ambientação pensada para estimular os sentidos, criada pela cenógrafa Chris Ayrosa

MOSAICO DE PAPEL

Coluna Vão Livre
Grande parte do papel utilizado são sobras de mostruários de papel de parede e aparas de papel da Gráfica GSA Crédito: Divulgação
A exposição “Reentrâncias e Saliências”, da artista plástica e designer gráfica Cristina Xavier, acontece de 10 a 17 de março 2023, na empresa Imagiton, com curadoria de Ana Coeli Piovesan.
Dobraduras feitas com duas tiras de papel, que dependendo da largura, tamanho, tipos, cores e texturas, resultaram em um material rico para a exploração estética. Quando aglomeradas, foi observado um resultado que lembra uma trama têxtil, mas com arestas firmes, e um zigue-zague que eletriza e colore o olhar.
Das fotos tiradas das composições, foram geradas estampas de tecido e até acessórios fazem parte da gama de possíveis aplicações da dobradura. Grande parte do papel utilizado são sobras de mostruários de papel de parede e aparas de papel da Gráfica GSA, o que acrescenta um olhar de reaproveitamento e preocupação ambiental da obra.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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