Meio ambiente e sustentabilidade: veja 20 resoluções para 2023

Ideias de resoluções de ano-novo, que podem e devem ser incorporadas na rotina de todos Crédito: Shutterstock

No início de um novo ano, muitas pessoas têm o hábito de fazer uma lista de resoluções. E se comprometer em fazer mudanças no novo ano que se aproxima.

Desde janeiro de 2021, a Coluna Terra traz para seus leitores muitas sugestões e ideias de mudanças de posturas, hábitos, escolhas de consumo para que possamos dar nossa contribuição para um planeta mais sustentável.

Nesta edição, proponho algumas ideias de resoluções de ano-novo, que podem e devem ser incorporadas na rotina de todos, a partir deste novo ano, para que a gente possa nos presentear com uma vida mais sustentável para si e para todos os habitantes da Terra.

Não há necessidade de incorporar todas as resoluções de uma única vez. A sugestão é escolher as que acha mais simples de incluir na sua rotina e, depois, ir acrescentando novas ações.

Convido você a ler com atenção as sugestões, adotá-las, dentro das suas possibilidades. E ajudar nosso planeta, divulgando para mais pessoas. O planeta agradece. As novas gerações agradecem, a fauna e a flora agradecem.

Substituir sacolas plásticas por caixas de papelão ou ecobags quando for ao supermercado, feira, padarias, farmácias e para as compras em geral.



Usar copos reutilizáveis, para evitar o consumo de copos plásticos descartáveis.



Evitar canudos de plástico ou substituir por canudos reutilizáveis



Usar xampu e condicionar sólidos, evitando o descarte de embalagens no meio ambiente



Adotar um estilo de vida minimalista, reduzindo seu consumo de produtos em geral. Comprando apenas o necessário e investindo mais em experiências.



Reduzir o consumo de produtos de origem animal, na alimentação, no vestuário e nos cosméticos. Ou, melhor ainda, eliminar o consumo desses itens na sua vida. Mas essa transição pode ser gradativa. Temos uma edição da Coluna Terra sobre este tema mostrando o impacto dessa mudança.



Ler mais sobre sustentabilidade e consumo consciente, assistir mais vídeos, documentários, palestras e entrevistas de ativistas ambientais, como forma de melhorar seu nível de conhecimento e informação sobre o tema. Em edições anteriores da Coluna Terra, você vai encontrar indicações de ótimos livros, documentários, filmes para o público infantil, literatura infantil.



Substituir esponjas produzidas com plástico por buchas vegetais.



Pesquisar e conhecer melhor sobre as práticas e projetos ambientais das marcas que consome. E optar por aquelas que demonstram ter um compromisso efetivo com o meio-ambiente. Isso vale para todos os tipos de produtos, de roupas, acessórios, materiais de construção, itens de tecnologia, até empresas de serviços.



Ao construir ou reformar, optar por sistemas construtivos e revestimentos mais sustentáveis. Também temos matérias sobre esse assunto aqui na Coluna Terra.



Apoiar Organizações Não Governamentais ( ONG´s) e projetos que investem na sustentabilidade ambiental. Já divulgamos trabalhos de algumas ONG´s na nossa coluna.



Separar o lixo úmido do lixo reciclado, em casa e no trabalho, e providenciar o descarte adequado dos lixos.



Ficar atento a eventuais vazamentos de água na sua casa e reduzir o tempo do chuveiro e da torneira abertos, durante a sua rotina de higiene pessoal.



Optar por escovas de dente de bambu e produtos de higiene pessoal com embalagens recicladas ou recicláveis.



Buscar destinar corretamente as embalagens de vidro para que elas possam ser recicladas.



Educar seus filhos para adotarem uma vida menos consumista, evitando comprar brinquedos e presentes o tempo todo.



Reduzir o consumo de embalagens de isopor, plástico e produtos descartáveis em geral.



Adotar o compostagem, reaproveitando o lixo dos vegetais. A compostagem pode ser feita em casa ou terceirizada para empresas especializadas nesta atividade.



Acompanhe de perto a gestão dos nossos representantes políticos, cobre deles a responsabilidade ambiental em suas ações e projetos e só vote, nas próximas eleições, naqueles que, de fato, tem compromisso com o meio ambiente e com o futuro do planeta.



Buscar atividades com mais contato com a natureza. Esta proximidade pode ajudar a aumentar a percepção de sua beleza e de sua importância, valorizando tudo que ela nos proporciona. E, a partir, dessa experiência, se conectar mais com a natureza e cuidar mais dela e nosso planeta.



E, por último, continuar lendo todas as edições a coluna Terra e compartilhar as informações com mais pessoas.