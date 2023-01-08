Meio ambiente e sustentabilidade: veja 20 resoluções para 2023

No início de um novo ano, muitas pessoas têm o hábito de fazer uma lista de resoluções. E se comprometer em fazer mudanças no novo ano que se aproxima.
Desde janeiro de 2021, a Coluna Terra traz para seus leitores muitas sugestões e ideias de mudanças de posturas, hábitos, escolhas de consumo para que possamos dar nossa contribuição para um planeta mais sustentável.
Nesta edição, proponho algumas ideias de resoluções de ano-novo, que podem e devem ser incorporadas na rotina de todos, a partir deste novo ano, para que a gente possa nos presentear com uma vida mais sustentável para si e para todos os habitantes da Terra.
Não há necessidade de incorporar todas as resoluções de uma única vez. A sugestão é escolher as que acha mais simples de incluir na sua rotina e, depois, ir acrescentando novas ações.
Convido você a ler com atenção as sugestões, adotá-las, dentro das suas possibilidades. E ajudar nosso planeta, divulgando para mais pessoas. O planeta agradece. As novas gerações agradecem, a fauna e a flora agradecem.
- Substituir sacolas plásticas por caixas de papelão ou ecobags quando for ao supermercado, feira, padarias, farmácias e para as compras em geral.
- Usar copos reutilizáveis, para evitar o consumo de copos plásticos descartáveis.
- Evitar canudos de plástico ou substituir por canudos reutilizáveis
- Usar xampu e condicionar sólidos, evitando o descarte de embalagens no meio ambiente
- Adotar um estilo de vida minimalista, reduzindo seu consumo de produtos em geral. Comprando apenas o necessário e investindo mais em experiências.
- Reduzir o consumo de produtos de origem animal, na alimentação, no vestuário e nos cosméticos. Ou, melhor ainda, eliminar o consumo desses itens na sua vida. Mas essa transição pode ser gradativa. Temos uma edição da Coluna Terra sobre este tema mostrando o impacto dessa mudança.
- Ler mais sobre sustentabilidade e consumo consciente, assistir mais vídeos, documentários, palestras e entrevistas de ativistas ambientais, como forma de melhorar seu nível de conhecimento e informação sobre o tema. Em edições anteriores da Coluna Terra, você vai encontrar indicações de ótimos livros, documentários, filmes para o público infantil, literatura infantil.
- Substituir esponjas produzidas com plástico por buchas vegetais.
- Pesquisar e conhecer melhor sobre as práticas e projetos ambientais das marcas que consome. E optar por aquelas que demonstram ter um compromisso efetivo com o meio-ambiente. Isso vale para todos os tipos de produtos, de roupas, acessórios, materiais de construção, itens de tecnologia, até empresas de serviços.
- Ao construir ou reformar, optar por sistemas construtivos e revestimentos mais sustentáveis. Também temos matérias sobre esse assunto aqui na Coluna Terra.
- Apoiar Organizações Não Governamentais ( ONG´s) e projetos que investem na sustentabilidade ambiental. Já divulgamos trabalhos de algumas ONG´s na nossa coluna.
- Separar o lixo úmido do lixo reciclado, em casa e no trabalho, e providenciar o descarte adequado dos lixos.
- Ficar atento a eventuais vazamentos de água na sua casa e reduzir o tempo do chuveiro e da torneira abertos, durante a sua rotina de higiene pessoal.
- Optar por escovas de dente de bambu e produtos de higiene pessoal com embalagens recicladas ou recicláveis.
- Buscar destinar corretamente as embalagens de vidro para que elas possam ser recicladas.
- Educar seus filhos para adotarem uma vida menos consumista, evitando comprar brinquedos e presentes o tempo todo.
- Reduzir o consumo de embalagens de isopor, plástico e produtos descartáveis em geral.
- Adotar o compostagem, reaproveitando o lixo dos vegetais. A compostagem pode ser feita em casa ou terceirizada para empresas especializadas nesta atividade.
- Acompanhe de perto a gestão dos nossos representantes políticos, cobre deles a responsabilidade ambiental em suas ações e projetos e só vote, nas próximas eleições, naqueles que, de fato, tem compromisso com o meio ambiente e com o futuro do planeta.
- Buscar atividades com mais contato com a natureza. Esta proximidade pode ajudar a aumentar a percepção de sua beleza e de sua importância, valorizando tudo que ela nos proporciona. E, a partir, dessa experiência, se conectar mais com a natureza e cuidar mais dela e nosso planeta.
E, por último, continuar lendo todas as edições a coluna Terra e compartilhar as informações com mais pessoas.
Enfim, mais do que desejam um excelente ano novo, convido-o a construir um ano novo melhor, com a adoção de práticas e ações que contribuam para um mundo para todos nós.