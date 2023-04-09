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Coluna Terra

Sustentabilidade e inclusão no show do Coldplay

A turnê Music of The Spheres, da banda britânica Coldplay no Brasil, foi um acontecimento

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 07:00

Publicado em 

09 abr 2023 às 07:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Apresentação da banda Coldplay no Estádio Nilton Santos, zona norte da cidade, na noite deste sábado, 25
Apresentação da banda Coldplay no Estádio Nilton Santos Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
A turnê Music of The Spheres, da banda britânica Coldplay no Brasil, foi um acontecimento. Foram 11 apresentações, sendo seis em São Paulo, três no Rio de Janeiro e duas em Curitiba, com um público total de 730 mil pessoas.
O que muitas pessoas não sabem são as inúmeras ações de sustentabilidade e inclusão presentes na turnê. A banda tem feito muito para promover a sustentabilidade e incorporou diversas medidas para reduzir o impacto ambiental de suas turnês.
E, é sobre isso, que vamos falar nesta edição, contribuindo com a divulgação dessas iniciativas para inspirar outros artistas, empresários, produtores, bem como toda a sociedade para a necessidade de cada um de nós dar a nossa contribuição para a sustentabilidade do planeta.
Abaixo, algumas das ações e compromissos da banda durante a turnê para redução do impacto ambiental:
  • A banda assumiu o compromisso de reduzir as emissões diretas da turnê em mais de 50% em comparação com a turnê anterior (2016-17) e trabalhar com os parceiros e fornecedores para reduzir ao máximo seus impactos e emissões.

  • Fecharam uma parceria com a DHL, parceira oficial de logística da turnê, para minimizar as emissões de frete e transporte. Como líderes no campo de transporte e logística sustentáveis, a DHL apoia a turnê, oferecendo soluções para minimizar as emissões relacionadas à logística e outros impactos ambientais, desde biocombustíveis avançados no ar até veículos elétricos em terra.

  • Embora a turnê tenha sido cuidadosamente planejada para minimizar as viagens aéreas, os voos são inevitáveis. A banda voa principalmente em voos comerciais, mas inevitavelmente existem ocasiões em que voos fretados são necessários para a banda, equipe e equipamentos.

  • Para todos os voos, comerciais e fretados, a banda se dispõe a pagar uma sobretaxa para usar ou fornecer Combustível de Aviação Sustentável (SAF). A empresa parceira Neste é a fornecedora de Combustível de Aviação Sustentável, produzido 100% a partir de resíduos, como óleo de cozinha usado de restaurantes. Quando usado sem mistura com combustível fóssil para aviação, o SAF ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa das viagens aéreas em até 80% durante todo o ciclo de vida em comparação com o combustível fóssil convencional que ele substitui.

  • Sempre que possível, a banda opta pelo uso de veículos elétricos ou biocombustível para frete e transporte terrestre.

  • Apesar de todos estes esforços, a turnê ainda tem uma pegada de carbono significativa e a banda se comprometeu a reduzir mais CO2 do que a turnê produz, apoiando projetos baseados em reflorestamento, conservação, regeneração do solo, captura e armazenamento de carbono e energia renovável.

  • Como parte dessa promessa, a turnê financiará o plantio e a proteção vitalícia de milhões de novas árvores, incluindo uma árvore para cada ingresso vendido.

  • Sempre que disponível, eles utilizam energia elétrica de fontes 100% renováveis. É por isso que a turnê começou na Costa Rica, onde 99% da energia elétrica é renovável.

  • O  palco foi construído a partir de uma combinação de materiais leves, de baixo carbono e reutilizáveis, incluindo aço reciclado, que pode ser adequadamente reutilizado ou reciclado no final da turnê.

  • As pulseiras de LED usadas pelo público durante o show são feitas de materiais 100% compostáveis à base de plantas. E a intenção da banda é reduzir a produção de pulseiras em 80% – coletando, esterilizando e recarregando-as após cada show

ACESSIBILIDADE

A banda também demonstrou uma enorme preocupação com a questão da inclusão e da acessibilidade. Seguem algumas ações adotadas na turnê.
  • Em todos os shows, eles oferecem intérpretes de linguagem de sinais. Além disso, o próprio Chris Martin, vocalista da banda, também faz a interpretação de uma das músicas.

  • Para a inclusão de fãs com deficiência auditiva é feita a distribuição gratuita de subpacs, coletes sensoriais que vibram junto com a frequência da música que está sendo apresentada.

  • Também são distribuídos fones de ouvido especiais, que amplificam os sons para aqueles com audição residual e abafam os sons mais estridentes para aqueles que apresentam hipersensibilidade sonora.

  • Por meio da parceria com a KultureCity, são fornecidas sacolas sensoriais e uma estação móvel de refúgio sensorial para pessoas com sensibilidade sensorial.

  • Os fãs com deficiência visual têm a oportunidade de ir aos locais dos shows para visitas sensoriais guiadas.
Eu já era uma grande fã do Coldplay, antes mesmo de saber de todas essas ações. Agora, então, eles são definitivamente a minha banda preferida. E que o exemplo deles sirva de inspiração para cada um de nós.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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