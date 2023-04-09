Sustentabilidade e inclusão no show do Coldplay

Apresentação da banda Coldplay no Estádio Nilton Santos Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

A turnê Music of The Spheres, da banda britânica Coldplay no Brasil, foi um acontecimento. Foram 11 apresentações, sendo seis em São Paulo, três no Rio de Janeiro e duas em Curitiba, com um público total de 730 mil pessoas.

O que muitas pessoas não sabem são as inúmeras ações de sustentabilidade e inclusão presentes na turnê. A banda tem feito muito para promover a sustentabilidade e incorporou diversas medidas para reduzir o impacto ambiental de suas turnês.

E, é sobre isso, que vamos falar nesta edição, contribuindo com a divulgação dessas iniciativas para inspirar outros artistas, empresários, produtores, bem como toda a sociedade para a necessidade de cada um de nós dar a nossa contribuição para a sustentabilidade do planeta.

Abaixo, algumas das ações e compromissos da banda durante a turnê para redução do impacto ambiental:

A banda assumiu o compromisso de reduzir as emissões diretas da turnê em mais de 50% em comparação com a turnê anterior (2016-17) e trabalhar com os parceiros e fornecedores para reduzir ao máximo seus impactos e emissões.





Fecharam uma parceria com a DHL, parceira oficial de logística da turnê, para minimizar as emissões de frete e transporte. Como líderes no campo de transporte e logística sustentáveis, a DHL apoia a turnê, oferecendo soluções para minimizar as emissões relacionadas à logística e outros impactos ambientais, desde biocombustíveis avançados no ar até veículos elétricos em terra.





Embora a turnê tenha sido cuidadosamente planejada para minimizar as viagens aéreas, os voos são inevitáveis. A banda voa principalmente em voos comerciais, mas inevitavelmente existem ocasiões em que voos fretados são necessários para a banda, equipe e equipamentos.





Para todos os voos, comerciais e fretados, a banda se dispõe a pagar uma sobretaxa para usar ou fornecer Combustível de Aviação Sustentável (SAF). A empresa parceira Neste é a fornecedora de Combustível de Aviação Sustentável, produzido 100% a partir de resíduos, como óleo de cozinha usado de restaurantes. Quando usado sem mistura com combustível fóssil para aviação, o SAF ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa das viagens aéreas em até 80% durante todo o ciclo de vida em comparação com o combustível fóssil convencional que ele substitui.





Sempre que possível, a banda opta pelo uso de veículos elétricos ou biocombustível para frete e transporte terrestre.





Apesar de todos estes esforços, a turnê ainda tem uma pegada de carbono significativa e a banda se comprometeu a reduzir mais CO2 do que a turnê produz, apoiando projetos baseados em reflorestamento, conservação, regeneração do solo, captura e armazenamento de carbono e energia renovável.





Como parte dessa promessa, a turnê financiará o plantio e a proteção vitalícia de milhões de novas árvores, incluindo uma árvore para cada ingresso vendido.





Sempre que disponível, eles utilizam energia elétrica de fontes 100% renováveis. É por isso que a turnê começou na Costa Rica, onde 99% da energia elétrica é renovável.





O palco foi construído a partir de uma combinação de materiais leves, de baixo carbono e reutilizáveis, incluindo aço reciclado, que pode ser adequadamente reutilizado ou reciclado no final da turnê.





As pulseiras de LED usadas pelo público durante o show são feitas de materiais 100% compostáveis à base de plantas. E a intenção da banda é reduzir a produção de pulseiras em 80% – coletando, esterilizando e recarregando-as após cada show



ACESSIBILIDADE

A banda também demonstrou uma enorme preocupação com a questão da inclusão e da acessibilidade. Seguem algumas ações adotadas na turnê.

Em todos os shows, eles oferecem intérpretes de linguagem de sinais. Além disso, o próprio Chris Martin, vocalista da banda, também faz a interpretação de uma das músicas.





Para a inclusão de fãs com deficiência auditiva é feita a distribuição gratuita de subpacs, coletes sensoriais que vibram junto com a frequência da música que está sendo apresentada.





Também são distribuídos fones de ouvido especiais, que amplificam os sons para aqueles com audição residual e abafam os sons mais estridentes para aqueles que apresentam hipersensibilidade sonora.





Por meio da parceria com a KultureCity, são fornecidas sacolas sensoriais e uma estação móvel de refúgio sensorial para pessoas com sensibilidade sensorial.





Os fãs com deficiência visual têm a oportunidade de ir aos locais dos shows para visitas sensoriais guiadas.

