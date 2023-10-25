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Médica lista 6 alimentos aliados na prevenção do câncer de mama

Especialistas listam o que não pode faltar na lista de compras. Alimentos podem até ajudar na melhora de pacientes com câncer no estágio inicial
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 10:31

Cenoura
Cenoura: combate radicais livres relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama Crédito: Shutterstock
Os alimentos têm um papel fundamental na proteção contra doenças, inclusive o câncer. Entre os cânceres mais associados à alimentação estão o de intestino, o de estômago e o das mamas. Este último é um dos que mais afetam as mulheres no Brasil e, por esta razão, torna-se o centro da campanha de conscientização “Outubro Rosa”.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 95% dos casos de câncer de mama podem ser curados. A boa evolução da doença depende de fatores como a detecção precoce e o tratamento adequado, que inclui também a alimentação.
“Estudos científicos comprovam de forma robusta que o consumo de alimentos naturais, como legumes, verduras, hortaliças, frutas, cereais integrais e carnes magras e brancas, aliados à prática de exercícios, são capazes de prevenir o câncer de mama e também estão associados à melhora dos prognósticos em pacientes com câncer em estágio inicial. Eles diminuem a inflamação crônica e o estresse oxidativo do corpo”, explica a ginecologista e obstetra Theresa Leo, da Unimed Vitória. 
Ainda segundo a médica, as fibras presentes em alimentos como as frutas e os vegetais, especialmente as solúveis, têm propriedades que ajudam a regular os níveis de estrogênio no corpo. Esse hormônio, em níveis elevados, está associado a um maior risco de câncer de mama.
Theresa Léo ainda lista alguns dos alimentos que têm ação protetora contra diversos tipos de câncer, incluindo o de mama.
  • Brócolis: é rico em compostos, como o fitoquímico sulforafano, com capacidade de destruir células cancerígenas.

  • Cenoura e frutas vermelhas: esses alimentos combatem radicais livres relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama.

  • Alho e cebola: eles auxiliam na eliminação de toxinas que favorecem o desenvolvimento de doenças degenerativas, como o câncer.

  • Tomate: é fonte de licopeno, carotenoide que confere alto grau de proteção contra a oxidação das células do corpo.

  • Chá-verde: é rico em antioxidantes que ajudam na prevenção do câncer.

  • Ômega 3: esse grupo de ácidos graxos essenciais encontrado em alimentos como peixes gordurosos (salmão, atum), linhaça e nozes, atua na modulação da inflamação e da resposta imunológica. Ele também inibe a proliferação das células tumorais já existentes porque interfere nos mecanismos celulares responsáveis pelo crescimento descontrolado das células do câncer.
Por outro lado, a médica pontua que o excesso de carboidratos e de carne vermelha (que pode ser consumida duas vezes por semana), além dos produtos processados e ultraprocessados têm um efeito contrário sobre a saúde. “Esse tipo de alimento aumenta os níveis circulantes de estrogênio endógeno, um hormônio que pode aumentar a velocidade do câncer já instalado, gerando uma cascata hormonal, metabólica e inflamatória nas pacientes”, alerta a médica.
Alimentos processados como salsicha, linguiça, presunto, bacon, picles e enlatados contém nitritos e nitratos usados para realçar o sabor. “Essas substâncias possuem níveis significativos de agentes cancerígenos”, pontua.

ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO

A boa alimentação não só ajuda na evolução do tratamento de mulheres com câncer de mama, como também pode ajudar muito a reduzir os efeitos colaterais de procedimentos como quimioterapia e radioterapia.
“É fundamental que o paciente siga uma alimentação balanceada, planejada pelo nutricionista oncológico. Durante o tratamento podem surgir sintomas como náuseas e vômitos, mucosite (lesões na mucosa), boca seca, dor ao engolir, dificuldade em deglutição, alteração de paladar, falta de apetite, diarreia e constipação intestinal. O profissional de nutrição deve ficar atento a eles e fazer a orientação nutricional individualizada para que o paciente tenha mais qualidade de vida nesse processo”, detalha a nutricionista oncológica Natália Shiramata.
Uma alimentação saudável e in natura deve compor o hábito alimentar do paciente com câncer. Por isso, a especialista lista os quatro pontos que considera fundamentais durante o processo de tratamento quando o assunto é nutrição.
  • O plano alimentar deve conter carboidratos preferencialmente integrais (arroz integral, macarrão integral), gorduras de boa qualidade (abacate, azeite), além de frutas, legumes e verduras variadas.

  • A ingestão de proteínas, como frango, peixe, ovo e também de carne de boi, desde que moderadamente, é muito importante, já que, durante o tratamento, os pacientes podem perder massa magra. As proteínas são essenciais na formação da massa muscular.

  • Vale lembrar da importância de ingerir pelo menos dois litros de água por dia, auxiliando na hidratação e prevenindo constipação.

  • Os pacientes que podem consumir alimentos crus, como frutas, legumes e verduras, devem estar atentos à higienização. É necessário lavar tudo em água corrente, colocar de molho por 15 minutos em água clorada (na diluição de 1 colher de sopa para 1 litro de água), utilizar o produto correto para essa finalidade e não esquecer de verificar as orientações da embalagem. Depois, enxaguar em água corrente e filtrada.

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