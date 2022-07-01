ICMS: Gasolina cai R$ 0,30 para relembrar como era a vida na semana passada

Família reunida recordando de como era a vida com a gasolina mais barata Crédito: Shutterstock

A medida causou uma onda de nostalgia entre motoristas. As vendas do personagem de Funko Pop do "Frentista Que Enchia o Tanque" dispararam com esse revival de um tempo retrô.

A medida será aplicada sobre o preço dos combustíveis, como a gasolina, que poderá ser comprada por R$7,19 pelo litro, valor que desperta lembranças profundas em motoristas.

“Um passado glorioso assim deve ser celebrado e comemorado”, afirmou um motoboy de aplicativo de 23 anos, que encheu o tanque de sua moto pela última vez no feriado de Corpus Christi de 2019.