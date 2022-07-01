ICMS: Gasolina cai R$ 0,30 para relembrar como era a vida na semana passada

O governo do Estado anunciou um corte na alíquota do ICMS que pode resultar em uma redução de preço na bomba de até 35 centavos. Depois de um sucessivo número de aumentos visto pelo capixaba nos últimos dias, podemos viver a nostalgia de pagar o preço da gasolina da última semana.
A medida causou uma onda de nostalgia entre motoristas. As vendas do personagem de Funko Pop do "Frentista Que Enchia o Tanque" dispararam com esse revival de um tempo retrô.
A medida será aplicada sobre o preço dos combustíveis, como a gasolina, que poderá ser comprada por R$7,19 pelo litro, valor que desperta lembranças profundas em motoristas.
“Um passado glorioso assim deve ser celebrado e comemorado”, afirmou um motoboy de aplicativo de 23 anos, que encheu o tanque de sua moto pela última vez no feriado de Corpus Christi de 2019.
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