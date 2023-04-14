Gripe: quando devemos levar a criança ao pronto-socorro?

criança gripada Crédito: Shutterstock

É durante o outono – e também no inverno – que os hospitais costumam ter um fluxo maior de crianças com sintomas respiratórios nos prontos-socorros. Em geral, a lista de reclamações inclui febre, dor de garganta, tosse e dificuldade para respirar. Mas afinal, como saber a hora certa de levar a criança para a emergência?

De acordo com a médica pediatra Daniella Pelegrini, do Vitória Apart Hospital, os pais devem ficar atentos ao estado geral da criança. Nem toda febre é motivo para buscar o pronto-socorro, e os sintomas da maior parte das doenças respiratórias podem ser amenizados em casa com muita hidratação, repouso e lavagem nasal.

“A diminuição do apetite é normal. Por isso, é necessário fortalecer as crianças com bastante líquido, frutas, alimentação leve, evitar produtos industrializados. E repouso, que é a base inicial para tratar qualquer infecção. Primeiro tem que dar uma melhorada na imunidade, para depois o sistema imunológico reagir”, afirma.

OS BEBÊS

A atenção precisa ser maior especialmente com os bebês. Nos menores de três meses, a febre – e até a diminuição da quantidade de xixi na fralda -, são motivos mais do que suficientes para ir ao pronto-socorro.

"Crianças abaixo de três meses com qualquer febre, qualquer esforço respiratório, se parar de mamar ou diminuir a quantidade de xixi, os pais devem buscar o pronto-socorro se não conseguir uma consulta rápida com pediatra. Nos maiores de três meses, a gente recorre à emergência se notar uma alteração no estado geral da criança, como vômito, diarreia, cansaço ou febre por mais de três dias”, explica a pediatra.

CRIANÇAS MAIORES

Para as crianças maiores a regra principal é observar o estado geral da criança. Se a criança ficar muito desanimada ou tiver febre por mais de três dias, vale ir ao pronto-socorro mais próximo.

A médica conta que não é qualquer febre que os responsáveis precisam levar a criança ao pronto-socorro. Em geral, a infecção viral vai ter febre de 3 a 5 dias. "Se a criança fica com o estado geral caído durante a febre, mas a febre passa e a criança fica bem, os pais podem seguir acompanhando em casa. Podem ser febres altas, mas se a criança não fica tão abatida, não precisa ir ao médico", conta Daniella Pelegrini.

Já na infecção bacteriana, a febre pode não ser tão alta, mas a criança fica com o estado geral um pouco mais comprometido. "A criança fica mais amuadinha. Se for bacteriana, a febre vai ser mais persistente, vai durar mais de três dias e vai provocar secreção no ouvido ou placas na garganta, por exemplo. Nesse caso, leve ao pronto-socorro porque só o médico vai poder examinar e saber dizer qual é a origem do problema e como tratar”, esclarece.

LAVAR O NARIZ

Em qualquer infecção respiratória, a lavagem nasal com soro fisiológico é uma importante aliada para ajudar a eliminar a secreção e fazer a criança respirar melhor. Mas esse procedimento precisa ser feito de forma adequada. Lavar o nariz de forma errada, pode provocar dor de ouvido.

Cada idade tem um instrumento mais adequado para lavar o nariz. Nas crianças menores usamos seringas e vamos aumentando a quantidade de soro de acordo com a idade. As maiores têm os frascos para lavar o nariz, que a gente utiliza uma grande quantidade de soro, em um alto fluxo e uma baixo pressão, para evitar as dores de ouvido. Lavar o nariz sempre com a criança sentada ou em pé, nunca deitada

LEVO PRA ESCOLA?

Essa é uma dúvida comum entre muitos pais. Daniella Pelegrini afirma que para evitar a transmissão do vírus para outras crianças, vale suspender a ida do seu filho para a escola no início dos sintomas gripais. Mas nada de retardar a experiência escolar da criança apenas por medo das infecções respiratórias.

“Ir para a escola faz parte da rotina das crianças e é importante porque esse contato com os vírus vai só fortalecendo a imunidade delas. Em raros casos, quando a gente tem várias crises de repetição, principalmente em crianças muito pequenas, as vezes a gente pede para suspender um pouco a ida para a escola. Mas esses casos devem ser avaliados com o pediatra”, defende.