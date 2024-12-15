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Comportamento

Festas de final de ano da empresa: veja dicas para evitar gafes

A confraternização no ambiente corporativo é uma oportunidade de fortalecer os laços, mas também pode gerar desconforto

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 12:00

Publicado em 

15 dez 2024 às 12:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Festa de fim de ano da empresa
Festa de fim de ano da empresa Crédito: Shutterstock
As festas de fim de ano são momentos esperados com entusiasmo, mas também podem gerar desconforto para algumas pessoas.
A confraternização de Natal, especialmente no ambiente corporativo, é uma oportunidade única de fortalecer os laços com os colegas e estreitar relações dentro da equipe. Nesses momentos, é fundamental manter a postura profissional durante todo o evento. Se não houver um motivo legítimo para a ausência, não deixe de comparecer, pois sua presença é uma forma de demonstrar respeito pela equipe e pelo ambiente de trabalho.
Para garantir que você aproveite o momento sem cometer gafes, algumas atitudes podem ser decisivas. A pontualidade é essencial, assim como escolher uma roupa elegante e discreta — a intenção de ousar pode facilmente ser mal interpretada. Evite falar sobre trabalho; essa é a chance de conhecer melhor seus colegas e fortalecer os vínculos de forma descontraída. Lembre-se de que não é o momento para pedir aumentos ou promoções, e também, se o convite não mencionar acompanhantes, evite levar alguém com você.

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Outro ponto crucial: saber a hora de ir embora. Não prolongue sua presença até o final, mas se despeça educadamente, agradecendo ao anfitrião pelo convite.
E, para evitar qualquer desconforto, o uso da bebida deve ser controlado. Afinal, um ano tem 365 dias e a festa dura apenas um pequeno momento.
Cuidado com os excessos para garantir que sua imagem permaneça positiva durante todo o próximo ano. Boas festas, com muita alegria, respeito e convivência harmoniosa!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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