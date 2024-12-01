Desapego e casa arrumada

Mulher roupas guarda roupa Crédito: Natee Meepian/Shutterstock

Com o final do ano, muitos de nós buscamos reorganizar a casa. Aproveitar esse período para fazer uma limpa no que não tem mais utilidade é uma forma excelente de começar o novo ciclo com leveza. Que tal desocupar os armários e abrir espaço para que o ambiente ao nosso redor fique mais organizado?

Criamos uma relação afetiva com nossas roupas e objetos, que carregam partes da nossa história. Entretanto, o acúmulo de itens sem uso dificulta a organização e ocupa espaço. Para desapegar, é preciso esforço, boa vontade e um coração aberto. Organizar os espaços é uma maneira de criar espaço físico e mental para coisas novas e boas entrarem em nossas vidas.

Escolha um dia tranquilo para começar. Observe o que há nos armários e separe o que você usa frequentemente, o que usa de vez em quando e o que nunca tira do lugar. Livre-se do que não usa há mais de um ano — exceto roupas de festa ou peças de frio. As que restarem devem estar limpas, passadas e bem guardadas.

E o que fazer com as peças que você não quer mais? Bazar, brechó, doação… Passe adiante o que pode ser útil para outra pessoa.

Se a tarefa for difícil, leia Jogue Fora 50 Coisas, de Gail Blanke. Ela sugere livrar-se de 50 coisas diferentes, como roupas, revistas, canecas, fotos, etc.