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Desapego e casa arrumada

Que tal aproveitar o fim do ano para fazer uma "limpa" no guarda roupa e desapegar das roupas e itens acumulados em casa?

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 10:05

Publicado em 

01 dez 2024 às 10:05
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher roupas guarda roupa
Mulher roupas guarda roupa Crédito: Natee Meepian/Shutterstock
Com o final do ano, muitos de nós buscamos reorganizar a casa. Aproveitar esse período para fazer uma limpa no que não tem mais utilidade é uma forma excelente de começar o novo ciclo com leveza. Que tal desocupar os armários e abrir espaço para que o ambiente ao nosso redor fique mais organizado?
Criamos uma relação afetiva com nossas roupas e objetos, que carregam partes da nossa história. Entretanto, o acúmulo de itens sem uso dificulta a organização e ocupa espaço. Para desapegar, é preciso esforço, boa vontade e um coração aberto. Organizar os espaços é uma maneira de criar espaço físico e mental para coisas novas e boas entrarem em nossas vidas.

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Escolha um dia tranquilo para começar. Observe o que há nos armários e separe o que você usa frequentemente, o que usa de vez em quando e o que nunca tira do lugar. Livre-se do que não usa há mais de um ano — exceto roupas de festa ou peças de frio. As que restarem devem estar limpas, passadas e bem guardadas.
E o que fazer com as peças que você não quer mais? Bazar, brechó, doação… Passe adiante o que pode ser útil para outra pessoa.
Se a tarefa for difícil, leia Jogue Fora 50 Coisas, de Gail Blanke. Ela sugere livrar-se de 50 coisas diferentes, como roupas, revistas, canecas, fotos, etc.
Divirta-se no processo! Uma casa organizada traz leveza e clareza. Que o novo ano chegue com espaços renovados. Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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