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Sonolência pós-prandial

Especialista dá dicas para evitar a sonolência após o almoço

Além de exercícios, uma alimentação saudável e moderada pode ajudar a reduzir o cansaço e a sonolência durante o dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 09:00

A sonolência após o almoço é uma sensação comum causada pelos processos fisiológicos relacionados à digestão. Conhecido como “sonolência pós-prandial”, trata-se de um fenômeno normal no ser humano. Em certas culturas, é reservado um tempo específico para descansar e recarregar as energias antes de voltar ao trabalho. No entanto, muitas rotinas não permitem essa pausa para a “sesta”.
Segundo Fúlvia Gomes, nutricionista e responsável pelo programa de nutrição Bio Nutri, da Bio Ritmo, além de exercícios, uma alimentação saudável e moderada pode ajudar a reduzir o cansaço e a sonolência durante o dia. Por isso, ela compartilhou cinco dicas para recuperar a energia após o almoço.

5 DICAS PARA RECUPERAR A ENERGIA APÓS O ALMOÇO

Imagem Edicase Brasil
O ideal é  manter-se hidratado para não confundir sede com fome Crédito: Ruslan Harutyunov | Shutterstock

01

Evite grandes porções de alimentos ricos em triptofano

Alimentos ricos em triptofano, como leite, carnes, peixes, queijos, cereais e castanhas, têm maior propensão a causar sonolência. Portanto, evite consumi-los em grandes porções no almoço.

02

Cuidado com as massas

Alimentos doces ou ricos em carboidratos simples, como massas não integrais e pão branco, podem causar uma queda brusca nos níveis de açúcar no sangue, o que leva à sonolência. Por isso, é importante evitar o consumo desses alimentos para não sofrer esse efeito.

03

Invista em um café da manhã rico em nutrientes

Um café da manhã balanceado ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis ao longo do dia. Assim, evite comer em excesso no almoço para não sentir a sensação de fadiga.

04

Beba água

É fundamental beber água ao longo do dia para evitar confundir sede com fome . Tenha uma garrafa de água por perto e hidrate-se regularmente.

05

Movimente-se

Uma caminhada ao ar livre, por exemplo, pode ajudar a reabastecer seu cérebro com oxigênio. Se não for possível sair, abra a janela e respire profundamente por alguns minutos. Essas práticas simples podem fazer toda a diferença.

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