Especialista dá dicas para evitar a sonolência após o almoço

01

Evite grandes porções de alimentos ricos em triptofano

Alimentos ricos em triptofano, como leite, carnes, peixes, queijos, cereais e castanhas, têm maior propensão a causar sonolência. Portanto, evite consumi-los em grandes porções no almoço.

02

Cuidado com as massas

Alimentos doces ou ricos em carboidratos simples, como massas não integrais e pão branco, podem causar uma queda brusca nos níveis de açúcar no sangue, o que leva à sonolência. Por isso, é importante evitar o consumo desses alimentos para não sofrer esse efeito.

03

Invista em um café da manhã rico em nutrientes

Um café da manhã balanceado ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis ao longo do dia. Assim, evite comer em excesso no almoço para não sentir a sensação de fadiga.

04

Beba água

É fundamental beber água ao longo do dia para evitar confundir sede com fome . Tenha uma garrafa de água por perto e hidrate-se regularmente.

05

Movimente-se