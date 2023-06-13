O que é albinismo? Entenda a condição genética de Cristian em Terra e Paixão

Felipe Melquiades: ator vive o personagem Cristian em Terra e Paixão Crédito: Reprodução @Felipemelquiades

O albinismo é tema de uma das tramas de Terra e Paixão, novela da Globo. Na história, o personagem Cristian, vivido pelo ator Felipe Melquiades, que é filho de Lucinda (Débora Falabella) e Andrade (Ângelo Antônio), é alvo de bullying entre os colegas por conta da condição genética.

Portador do albinismo óculo-cutâneo, Felipe Melquiades costuma aparecer em cena com roupa de manga comprida e boné. Nas redes sociais, o intérprete de Cristian celebrou a representatividade na novela. "Estou muito feliz por representar os albinos do Brasil", ressaltou em um vídeo.

Condição genética rara, o albinismo afeta de uma a nove pessoas a cada 100 mil nascidos vivos, independentemente de sexo, etnia ou nacionalidade. Não é contagioso, não diminui a expectativa de vida e não é associado a nenhum tipo de deficiência intelectual. Com o objetivo de combater o preconceito e a discriminação contra pessoas albinas, o dia 13 de junho é celebrado o Dia Internacional da Conscientização sobre o Albinismo.

"O albinismo é uma condição genética hereditária, na qual os melanócitos, células responsáveis por produzir melanina, tem um funcionamento anormal e são incapazes, então, de pigmentar a pele, pelos, cabelos e olhos", diz o dermatologista Amilton Macedo.

O médico explica ainda que a ausência da melanina define apenas o fenótipo da pessoa (a aparência) e não é um problema em si, mas ela é responsável por conferir à pele e aos olhos uma proteção contra os raios de sol, deixando a pessoa albina mais vulnerável às suas consequências, como queimaduras severas, envelhecimento precoce, ceratose actínica (manchas ásperas) e câncer de pele. "E é por estas questões que a pessoa albina necessita de acompanhamento periódico junto a um oftalmologista e um dermatologista", conta Amilton Macedo.

MEDIDAS

A dermatologista Thayla Campostrini conta que a principal causa do albinismo é a alteração genética que atinge a produção de melanina, sendo que é necessário que o gene com mutação seja herdado do pai e da mãe para que a condição se manifeste. "Caso o gene seja herdado somente do pai ou da mãe, é possível tê-lo, mas não manifestar a doença". O Ministério da Saúde recomenda que pacientes com albinismo iniciem acompanhamento regular por profissionais de saúde assim que o diagnóstico for confirmado.

O albinismo pode ser classificado em três formas: ocular, parcial e oculo-cutâneo. "O albinismo ocular é aquele em que a despigmentação ocorre apenas nos olhos. O parcial, por sua vez, é o albinismo caracterizado pela produção de melanina em apenas algumas partes. Já o oculocutâneo, que é o tipo mais comum, é o albinismo em que todo o corpo é afetado", explica Thayla Campostrini.

"O albinismo é facilmente reconhecido por seu aspecto típico, incluindo cabelos brancos, pele pálida ou branca e olhos de coloração rosada ou cinza-azulada pálida. Os olhos das pessoas são muito sensíveis à luz e muitas vezes elas tentam evitar luz brilhante"

O diagnóstico de todos os tipos de albinismo baseia-se no exame da pele e dos olhos. "Exames precoces dos olhos detectam íris translúcida, diminuição da pigmentação da retina, hipoplasia da fóvea, diminuição da acuidade visual, estrabismo e nistagmo", diz Thayla Campostrini. O albinismo não tem cura. Além das visitas regulares a oftalmologistas e dermatologistas, os albinos, geralmente, precisam de reposição de vitamina D , que é sintetizada no corpo pela exposição ao sol e que é importante para os ossos e para o sistema imunológico.