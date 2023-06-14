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Rico em nutrientes

Veja como o iogurte ajuda na prevenção e no tratamento de doenças

Os probióticos, presentes no iogurte, auxiliam na prevenção e no tratamento de doenças, regulação da microbiota intestinal, inibição da carcinogênese e em distúrbios do metabolismo gastrointestinal como infecções intestinais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 08:00

Existe uma grande variedade de sabores e consistências de iogurtes, o que faz com que esse alimento seja apreciado por várias pessoas, desde crianças até adultos e idosos. Além disso, também é possível consumi-lo em lanches ou utilizá-lo em receitas, como molhos de saladas, carnes e até sobremesas.
Além de toda a versatilidade, o iogurte é muito importante para a saúde por causa de sua riqueza nutricional. “O iogurte é um produto lácteo fresco, obtido pela fermentação do leite pelas bactérias Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus”, explica a nutricionista Daniela de Araújo Medeiros.
Ainda segundo ela, em relação ao valor nutricional, “o iogurte é uma excelente fonte de proteínas de alto valor biológico, cálcio, e várias vitaminas, como as vitaminas A, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantotênico e ácido fólico. Este alimento é igualmente rico em minerais e permite também fornecer cálcio, fósforo, potássio, magnésio e zinco”.

Importante para o intestino

O consumo de iogurte ajuda a recompor as bactérias benéficas da flora intestinal, chamadas de probióticas. “Esses micro-organismos contribuem para fortalecer a imunidade. O intestino saudável é capaz de separar o que não faz bem e absorver os principais micronutrientes, como as vitaminas”, esclarece Daniela de Araújo Medeiros.
Imagem Edicase Brasil
Iogurte possui vitaminas que mantêm o equilíbrio da flora intestinal Crédito: SJosep Suria | Shutterstock

Outras vantagens dos probióticos

A nutricionista Pollyanna Ayub acrescenta que os probióticos, presentes no iogurte, auxiliam na prevenção e no tratamento de doenças, regulação da microbiota intestinal, inibição da carcinogênese e em distúrbios do metabolismo gastrointestinal como infecções intestinais.
“Os probióticos auxiliam também no estímulo da mobilidade intestinal, com consequente alívio da constipação intestinal , a melhor absorção de determinados nutrientes, a melhor utilização de lactose e o alívio dos sintomas de intolerância a esse açúcar, a diminuição dos níveis de colesterol, melhora o sistema imunológico, pelo estímulo da produção de anticorpos”, completa.

Fique atento ao rótulo do produto

Segundo Daniela Medeiros, existem diversos produtos no mercado enriquecidos com probióticos, mas nem todos deixam isso claro no rótulo, sendo importante ficar atento aos ingredientes. “Vasculhe a embalagem e atente para nomes como Bifidobacterium e Lactobacillus . São as bactérias do bem mais usadas nos alimentos – principalmente em iogurtes, leites fermentados e sobremesas lácteas. As principais fontes de probióticos são os leites fermentados e os iogurtes enriquecidos com lactobacilos vivos”, aconselha.
Entretanto, a especialista alerta que para obter as vantagens contidas nesses alimentos não é preciso exagerar. Uma dose diária é o bastante, se a dieta contar com o suporte de carboidratos específicos, os chamados prebióticos. Por isso, é sempre importante consultar um nutricionista para a elaboração de um cardápio equilibrado.

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