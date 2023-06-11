Dermatologista conta 4 cuidados com a pele do rosto após os 40 anos

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Lave o rosto e utilize protetor solar

Um dos fatores que mais levam ao envelhecimento é a luz. Por isso, o uso diário e repetitivo do protetor solar é ainda o melhor tratamento preventivo. Além disso, hábitos pouco saudáveis, como o fumo, também levam ao envelhecimento precoce. Como forma de cuidado, o profissional indica lavagem com sabonete apropriado para seu tipo de pele, hidratação e finalizar com o uso do protetor solar. São três passos simples que vão manter sua pele mais saudável.

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Utilize suplementos alimentares

A alimentação é um ponto essencial para manter a pele bonita e viçosa. No entanto, com a correria do dia a dia, muitas pessoas negligenciam este hábito e, por vezes, consomem alimentos pobres em nutrientes, dificultando a manutenção da qualidade da pele. “Uma alimentação saudável é essencial para uma pele firme e bonita, mas, como no mundo moderno nem sempre conseguimos isso, usamos a partir dos 35 anos uma suplementação de vitaminas para estímulo de colágenos”, conta o dermatologista.

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Evite o açúcar

José Roberto Fraga Filho também explica que o maior vilão na alimentação, que prejudica não só a pele, mas também todo o organismo, é o açúcar. Afirma, também, que os carboidratos de absorção rápida são prejudiciais. Por isso, ele indica uma restrição maior de açúcares e o consumo na sua forma integral. Além disso, recomenda sempre apostar em um prato colorido, rico em vegetais, legumes, proteínas e bons carboidratos.

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Invista em tratamentos estéticos