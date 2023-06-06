Veja 5 causas de coceira no ânus e saiba quando procurar o médico

Coceira, ardência e desconforto estão entre os principais sintomas Crédito: Shutterstock

A coceira no ânus pode ser uma situação comum. Mas, dependendo da frequência, é preciso procurar ajuda médica. A coloproctologista Ana Paula Moscon Marçal, do Centro Médico Jardins, explica que a coceira no ânus é o nome vulgar para o prurido anal. "É um 'comichão' percebido pelo paciente na região anal".

A médica conta que o prurido anal pode ser esporádico e com resolução espontânea. "Quando contínuo, não é comum, pode ocasionar a diminuição de qualidade de vida por quem sofre com essa condição". O principal sintoma é a sensação de comichão, mas, em casos mais graves, pode ter sensação de ânus úmido, dor ou sangramento anal.

"O médico deve ser procurado quando o paciente sente esse incômodo contínuo e sem melhora com medidas simples de higiene e dietéticas, como incluir alimentos ricos em fibra na dieta e beber dois litros de água por dia, por exemplo"

A médica conta que o diabetes pode ser uma causa da coceira . "O aumento de taxas de açúcar no sangue pode alterar a capacidade de cicatrização e regeneração da pele, podendo evoluir para casos de prurido cutâneo e anal", diz Ana Paula Moscon Marçal.

TEM CURA

A coloproctologista Mônica Pacheco, da Unimed Vitória, diz que sentir coceira no ânus é uma coisa comum, sendo mais frequente no dias quentes e durante a noite. "A pessoa deve procurar o médico quando a coceira ficar constante e ou não melhorar espontaneamente, quando for muito severa e a pele ao redor do ânus parecer inflamada ou se houver sangramento local".

A médica conta que coceira, ardência, desconforto, escoriações devido ao atrito na pele e dor local estão entre os principais sintomas. A dieta pode ser uma causa da coceira. "Alimentos a base de leite, bebidas carbonatadas como refrigerantes, café, alimentos ácidos ou condimentados podem ocasionar a condição".

"O tratamento é baseado na causa identificada. É importante manter o ânus sempre limpo e seco e evitar uso de cremes com cheiro, irritantes para a pele. Pode-se fazer necessário o uso de corticoide, pomada anti-fúngica e até uso de antibióticos locais em alguns casos"

A coloproctologista ressalta que o prurido anal tem cura. "Deve-se inicialmente procurar o dermatologista, uma vez que na maior parte das vezes trata-se de uma irritação da pele. Caso esse especialista detecte alguma doença ano-orificial, o proctologista deve ser consultado", diz Mônica Pacheco.

5 CAUSAS DE COCEIRA NO ÂNUS