Entenda como o sobrepeso pode causar dores no joelho

O excesso de peso corporal causa dores nas articulações Crédito: Peakstock | Shutterstock

O tamanho das células de gordura está diretamente ligado à intensidade da inflamação no corpo. A endocrinologista Deborah Beranger, com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ), enfatiza esse ponto aos seus pacientes.

“Essa inflamação afeta órgãos vitais como coração, rins e fígado, mas também causa danos significativos nas articulações. Por isso, muitas pessoas com obesidade enfrentam dificuldades ao se movimentar, o que pode gerar a crença de que emagrecer é uma tarefa impossível”, explica a especialista.

Relação entre obesidade e dor no joelho

O ortopedista Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), concorda: a obesidade e o sobrepeso são apontados como grandes causas do desgaste e degeneração das articulações, por causar um trauma repetitivo no joelho por conta da “sobrecarga”.

“Mas não é só essa explicação para a obesidade ser maléfica para as articulações: um estudo publicado na revista Clinical and Translational Medicine descobriu que ela muda o ambiente dentro das articulações das pessoas, promovendo condições pró-inflamatórias que pioram a artrite. Os pesquisadores descobriram que células específicas no tecido de revestimento articular (sinóvia) de pacientes com osteoartrite estão sendo alteradas devido a fatores associados à obesidade”, explica o ortopedista.

Causas das dores no joelho

A causa da dor nos joelhos por excesso de peso corporal é bem estabelecida na literatura científica. “O tecido adiposo que foi metabolicamente alterado pela obesidade libera proteínas chamadas citocinas e adipocinas, que são conhecidas por promover a inflamação em todo o corpo. Esse estudo mostrou que a obesidade também altera o ambiente dentro da própria articulação, deixando as células na articulação vulneráveis a serem ‘transformadas’ naquelas que promovem a inflamação”, acrescenta o especialista.

“Assim, a obesidade poderia promover o tipo de inflamação destrutiva nas articulações que vai muito além do esperado pelo desgaste, pois acontece mesmo em articulações que não suportam peso, como as mãos”, diz Marcos Cortelazo.

Remédios podem auxiliar no emagrecimento quando prescritos por médicos Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Caminhos para um emagrecimento saudável

As técnicas para emagrecimento para paciente acima do peso e com dores no joelho podem ser adaptadas. “Quando o sobrepeso inviabiliza o paciente a praticar atividade física no caso de grande sobrecarga osteoarticular, o tratamento do excesso de peso deve se iniciar com uma mudança alimentar, muitas vezes com ajuda de medicamentos”, explica Deborah Beranger.

Ainda segundo a médica, “uma dieta bem elaborada e a medicação podem, progressivamente, levar a uma perda de peso que melhorará a articulação e, em um estágio mais à frente, esse paciente poderá começar a praticar exercícios”.

Conforme explica a médica nutróloga Marcella Garcez, o tratamento para obesidade costuma incluir modificação do estilo de vida, orientação dietoterápica, aumento da atividade física e mudanças comportamentais. “No entanto, o percentual de pacientes que não obtêm resultados satisfatórios com medidas conservadoras é alto”, afirma.

Nesses casos, os medicamentos são indicados: “Eles podem facilitar a adoção dos novos hábitos alimentares e também são recomendados para os casos de muita dificuldade para controle da ingesta alimentar ou para tratar as queixas periféricas decorrentes do tratamento de emagrecimento”, acrescenta a nutróloga.

Inserindo atividade física na rotina

Segundo Deborah Beranger, o medicamento e as refeições equilibradas servem, nestes casos, para tirar o corpo do círculo vicioso. “A diminuição do peso terá como consequência o alívio da dor. Indicamos, em seguida, iniciar a prática de exercícios físicos, que podem ser de baixo impacto, como natação ou hidroginástica”, explica a endocrinologista.

É importante, conforme o médico Marcos Cortelazo, a inclusão da atividade física, uma vez que a articulação foi desenvolvida para estar em movimento. “Pessoas com sobrepeso ou obesidade podem se beneficiar de uma diminuição no peso corporal para prevenir ou retardar os defeitos estruturais na osteoartrite do joelho”, explica.

A musculação pode vir depois, para fortalecer as articulações. “Os exercícios de força resistida, tipo musculação e os treinos funcionais, que aliam exercícios de força e aeróbicos, têm como objetivo aumentar ou preservar a massa muscular e, desse modo, manter a taxa metabólica basal e gasto energético dentro do esperado para a composição corporal. Desse modo, melhoram o controle glicêmico e de outras alterações metabólicas como obesidade, dislipidemias, e hipertensão”, diz Marcella Garcez.

Controle do peso e saúde das articulações