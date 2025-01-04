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Dicas preciosas

Dicas de elegância para uma entrevista de emprego: como causar boa impressão

Antes de tudo, saiba que a primeira impressão conta, e ela começa antes mesmo de você entrar na sala de entrevista

Públicado em 

04 jan 2025 às 09:19
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Dicas para uma boa entrevista de emprego
Dicas para uma boa entrevista de emprego Crédito: Sora Shimazaki/Pexels
A primeira impressão conta, e ela começa antes mesmo de você entrar na sala de entrevista. Aqui vão algumas dicas rápidas para causar uma boa impressão:

1. Prepare-se:

Pesquise sobre a empresa e seus valores. Estar bem-informado transmite interesse e ajuda a conectar suas habilidades às necessidades da empresa.

2. Visual adequado:

Escolha um traje compatível com o cargo. A aparência certa demonstra seriedade e respeito pela oportunidade.

3. Pontualidade e postura:

Chegue a tempo e mantenha uma postura reta. Isso transmite confiança e profissionalismo.

4. Seja objetiva:

Responda de forma clara e evite críticas a pessoas ou empresas. Isso ajuda a manter sua imagem positiva.

5. Atenção total:

Olhe nos olhos do entrevistador e evite distrações, como aparelhos eletrônicos ou relógios.

6. Prepare-se para falar sobre você

Os entrevistadores costumam perguntar sobre suas qualidades e defeitos. Reflita sobre isso antes, para responder com segurança e sem hesitações. Uma resposta bem estruturada transmite confiança.
Demissão no trabalho: como agir?
Entrevistadores costumam perguntar sobre suas qualidades e defeitos Crédito: Shutterstock

7. Agradeça:

No dia seguinte, envie um e-mail de agradecimento pela oportunidade. Um gesto simples que pode deixar uma boa impressão.
Com preparação e uma abordagem elegante, você estará mais perto de conquistar a vaga.
Boa sorte!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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