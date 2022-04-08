Dicas de cuidados com a saúde para curtir a folia no Sambão do Povo

Segundo especialistas, quem for curtir os desfiles no Sambão do Povo não pode esquecer de hidratar o corpo Crédito: Freepik

Os desfiles das escolas de samba de Vitória no Sambão do Povo, que rolam até sábado (9), estão bombando! A ordem é curtir muito, mas sem esquecer dos cuidados com a saúde.

A dermatologista Karina Mazzini lembra que beber muita água é fundamental para manter o corpo e a pele bem hidratados e saudáveis. "Durante o Carnaval, esteja sempre com uma garrafinha de água nas mãos. Sua pele e seu corpo vão te agradecer. Uma pele bem hidratada, além de ser mais bonita, retarda os sinais de envelhecimento e evita doenças de pele", destaca.

Para aproveitar as noites de carnaval, normalmente, reduzimos o tempo de sono. Com isso, o cansaço, a falta de concentração e a enxaqueca podem aparecer no dia seguinte. Para amenizar as consequências, o ideal é investir na "higiene do sono", mesmo durante a folia.

"É importante para quem vai curtir o Carnaval tentar ter uma boa noite de sono no dia anterior", recomenda a especialista em Medicina do Sono Jéssica Polese. "Para quem vai curtir os dias da folia, sabemos que dormir de dia não recompensa a noite perdida, mas tente descansar e voltar a ter a noite de sono completa para recuperar o organismo", explica.

O tempo de sono também é fundamental. Por isso, a médica recomenda manter as horas necessárias para recarregar as energias do corpo. "Isso muda de pessoa para pessoa. Há quem fique bem com cinco horas de sono, outros precisam de dez. A média são oito horas", completou.

ALIMENTAÇÃO

Endocrinologista e especialista em Medicina Esportiva, Gisele Lorenzoni dá algumas dicas para preservar a saúde nestes dias. "Como os desfiles acontecem à noite, tente alimentar-se bem, fazer a refeição normal durante o seu dia e investir em um jantar mais leve, mas não deixei de fazer esta refeição antes de ir para o Sambão do Povo”, explica.

Fazer refeições leves é uma dica para quem deseja curtir o carnaval de Vitória Crédito: Timolina/Freepik

"O principal: hidrate-se e não abuse do álcool. Mesmo que vá beber, tente intercalar a bebida com água, para evitar a ressaca no outro dia", pontua a médica.

CUIDE DA PELE

Além de cuidar da alimentação e de uma boa noite de sono, não podemos esquecer da nossa pele. Para os dias da folia, a maquiagem reina absoluta entre os foliões, tanto homens como mulheres, e a dermatologista Irene Baldi alerta para alguns cuidados: "Confira a validade dos produtos, mesmo que vá fazer a make com um profissional", diz a médica.

Outra dica é não compartilhar sua maquiagem com outras pessoas e cuidado com o glitter. "Qualquer irritação ou alergia pode surgir 24h depois do uso da maquiagem, então é preciso estar ciente do risco", explica Irene.