Dia das Mães: veja obras de arte que retrataram a maternidade

A obra Mother and child, de Amy Sherald Crédito: Divulgação

Na data de hoje, a Coluna Vão Livre faz uma homenagem às mães, trazendo maravilhosas obras de arte de diferentes artistas que retrataram a maternidade.

Pinturas e esculturas de mães e seus filhos são comuns na história da arte. O fascínio pela representação da mãe atravessou séculos e inúmeros artistas criaram obras que retratam a beleza do vínculo entre mãe e filho.

Uma das obras mais importantes e valorizadas é Pietà, de Michelangelo. Mas inúmeros outros artistas como Picasso, Monet, Volpi, Renoir, Rodin, Klimt também representaram o amor materno em suas artes.

Obras de arte

O vínculo entre mãe e filho também está presente na arte de muitos artistas brasileiros, como Portinari, Di Cavalcanti, Cícero Dias.