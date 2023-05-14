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Vão Livre

Dia das Mães: veja obras de arte que retrataram a maternidade

O fascínio pela representação da mãe atravessou séculos e inúmeros artistas criaram obras que retratam a beleza do vínculo entre mãe e filho

Públicado em 

14 mai 2023 às 02:00
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

Mother and child, de Amy Sherald
A obra Mother and child, de Amy Sherald Crédito: Divulgação
Na data de hoje, a Coluna Vão Livre faz uma homenagem às mães, trazendo maravilhosas obras de arte de diferentes artistas que retrataram a maternidade.
Pinturas e esculturas de mães e seus filhos são comuns na história da arte. O fascínio pela representação da mãe atravessou séculos e inúmeros artistas criaram obras que retratam a beleza do vínculo entre mãe e filho.
Uma das obras mais importantes e valorizadas é Pietà, de Michelangelo. Mas inúmeros outros artistas como Picasso, Monet, Volpi, Renoir, Rodin, Klimt também representaram o amor materno em suas artes.

Obras de arte

O vínculo entre mãe e filho também está presente na arte de muitos artistas brasileiros, como Portinari, Di Cavalcanti, Cícero Dias.
A história da arte nos proporciona perceber o significado do ato de maternar, nas diferentes épocas e culturas. Mas, acima de tudo, nos apresenta obras maravilhosas que homenageiam o amor entre mães e filhos. Presenteamos as mães com a reprodução dessas belas obras e desejamos a todas um feliz dia das mães!

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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