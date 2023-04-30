Veja as novidades da decoração na semana

A feira SP Brasil Artesanal contará com a participação de vinte e cinco expositores. Crédito: Reprodução @museuacasa

No Museu A Casa do Objeto Brasileiro, a feira SP Brasil Artesanal, um evento dedicado ao Dia das Mães, contará com a participação de vinte e cinco expositores. A mostra está acontecendo neste final de semana, no Espaço de Encontros do Museu A Casa, em São Paulo.

Com o propósito de enaltecer a produção manual, os saberes e fazeres artesanais, tradicionais e contemporâneos que são formadores do patrimônio cultural das comunidades criativas, a arte e o design, o Museu A Casa reserva espaço para marcas e talentos diversos, entre artesãos, artistas e designers, a fim de proporcionar uma variedade de produtos que se encontram na intersecção de áreas, como artesanato, arte, design, moda, bem-estar e gastronomia.

Ao difundir e valorizar os criativos da cultura brasileira, a iniciativa incorpora a essência do Museu A Casa do Objeto Brasileiro que tem como missão fomentar a produção artesanal, de forma coletiva e conectiva, por meio de ações de impacto socioambientais, em apoio ao desenvolvimento sustentável e autônomo.

OPEN HOUSE CASACOR ESPÍRITO SANTO

Após dois anos em Vila Velha, a 27ª edição da CasaCor será na Ilha do Boi, ocupando parte do Clube Ítalo-Brasileiro, pela segunda vez em sua história. A 24ª edição da Mostra, em 2019, aconteceu também no Ítalo. Foi a última antes da pandemia que mudou o mundo.

O “Open House” aconteceu na última sexta, dia 28, no Hotel Ilha do Boi, com a palestra de Pedro Ariel, consultor nacional da mostra, em que ele apresentou o tema da mostra: “Corpo e Morada”. Na defesa do tema é ressaltado que, diante de um desacerto econômico, induzido por um vírus poderoso e uma guerra com reflexos globais, é momento de harmonizarmos com nossas moradas com mais profundidade do que nunca, daí o simbolismo de que esta seja uma “extensão do corpo”. O tema aborda então novos conceitos de viver, reverberando diversos saberes que passaram a despertar nosso interesse. A mostra vai acontecer de 20 de setembro a 15 de novembro, com cerca de 30 ambientes.

CURADORIA E AMIBENTAÇÃO

Nos próximos dias 9 e 10 de maio, o designer de interiores Ivan Lopes, vai ministrar um curso sobre curadoria, composição e ambientação, compartilhando um pouco da sua experiência nos últimos anos. O curso vai acontecer na loja Modani Móveis, em Vila Velha. Será um curso com dicas, técnicas, teoria e prática de como ambientar um espaço, a escolha dos adornos, obras de arte e toda a composição para produzir lindos ambientes.

EXPOSIÇÃO “VIR DE TÃO LONGE”

No último dia 25, aconteceu o lançamento do livro Vir de tão longe, de Vitor Graize, e a abertura da exposição de fotografias do autor, que estarão expostas até o dia 13/05, na Mosaico Fotogaleria.

Descendente de imigrantes libaneses que se instalaram em Manhuaçu, Minas Gerais, Graize partiu em 2013 para o Líbano, pela primeira vez, tendo como destino a vila montanhosa de Btater, em busca dos parentes que só conhecia por fotografias.