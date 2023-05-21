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Ajudinha

De silenciar grupos a visualizar: 4 dicas para utilizar no WhatsApp

Confira o passo a passo de alguns truques para você aproveitar o melhor da ferramenta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Maio de 2023 às 10:00

O WhatsApp, pertencente à Meta (empresa que também é dona do Instagram e Facebook), é um aplicativo que permite troca de mensagens de texto e voz, criação de conversas em grupo, envio de fotos, vídeos, documentos, GIFs, emojis, stickers, além de ligações de áudio e de vídeo.
Smartphone com Whatsapp
Smartphone com Whatsapp Crédito: Pixabay
A ferramenta está disponível para smartphones, computadores e web. Para utilizá-lo, é necessário acessar a loja de aplicativos no celular e baixá-lo. O cadastro é feito a partir de um número de telefone.
É um dos aplicativos para troca de mensagens mais populares no Brasil. Mas, apesar disso, muitos desconhecem alguns recursos bastante úteis do app. Há truques, por exemplo, que podem melhorar ainda mais a utilização e garantir a segurança. Confira alguns deles!

1. Visto por último

Se você deseja que os seus contatos não vejam a última vez que você entrou no WhatsApp , é recomendado desativar o recurso “visto por último”. Para isso, abra o aplicativo, toque no menu de três pontos, que está no canto superior da tela.
Dicas para utilizar no WhatsApp: visto por último
Dicas para utilizar no WhatsApp: visto por último Crédito: Edicase
Clique em “Configurações” e, depois, em “Conta”.
Dicas para utilizar no WhatsApp: visto por último
Dicas para utilizar no WhatsApp: visto por último Crédito: Edicase
Toque em “Privacidade” e escolha em “Visto por último” quem pode vê-lo.
Dicas para utilizar no WhatsApp: visto por último
Dicas para utilizar no WhatsApp: visto por último Crédito: Edicase
Ao desativar essa opção na sua conta, você também não poderá ver quando os seus contatos visualizaram o app pela última vez.

2. Mensagem Visualizada

Dois tiques azuis (✓✓) juntos no WhatsApp significam que a pessoa leu a mensagem . Para que outra pessoa não saiba quando você visualizou ou leu a mensagem recebida, basta desativar esse recurso.
Para isso, abra o aplicativo e toque no menu de três pontos que está no canto superior da tela.
Dicas para utilizar no WhatsApp
Dicas para utilizar no WhatsApp: mensagem visualizada Crédito: Edicase
Clique em “Configurações” e, depois, em “Conta”.
Dicas para utilizar no WhatsApp
Dicas para utilizar no WhatsApp: mensagem visualizada Crédito: Edicase
Em “Privacidade”, desative a opção “Confirmações de leitura”.
Dicas para utilizar no WhatsApp: mensagem visualizada
Dicas para utilizar no WhatsApp: mensagem visualizada Crédito: Edicase

3. Formatar mensagens

O WhatsApp permite formatar o texto das mensagens, isto é, colocá-los em negrito, itálico e riscado.
Dicas para utilizar no WhatsApp: formatar mensagens
Dicas para utilizar no WhatsApp: formatar mensagens Crédito: Edicase
  • Negrito : insira um asterisco antes e depois do texto. Exemplo: *texto*

  • Itálico : insira o sinal de sublinhado antes e depois do texto. Exemplo: _texto_

  • Riscado : insira um til antes e depois do texto. Exemplo: ~texto~

4. Silenciar conversas e grupos

No WhatsApp é possível silenciar as mensagens de conversas e grupos. Assim, você recebe a mensagem, mas o celular não vibra ou emite sons com o recebimento dela.
Para isso, abra a conversa ou o grupo e toque no menu de três pontos, que está no canto superior da tela.
Dicas para utilizar no WhatsApp: silenciar notificações
Dicas para utilizar no WhatsApp: silenciar notificações Crédito: Edicase
Clique em “Silenciar notificações”.
Dicas para utilizar no WhatsApp: silenciar notificações
Dicas para utilizar no WhatsApp: silenciar notificações Crédito: Edicase
Selecione por quanto tempo as notificações devem permanecer silenciadas e clique em “OK”.
Dicas para utilizar no WhatsApp: silenciar notificações
Dicas para utilizar no WhatsApp: silenciar notificações Crédito: Edicase
Com o silenciamento, você só será notificado se alguém te mencionar ou responder diretamente a sua mensagem.

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