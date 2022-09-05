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Tecnologia

WhatsApp deixa de funcionar em iPhones antigos; veja quais modelos

A partir do dia 24 de outubro, o aplicativo não terá mais suporte em aparelhos com o o iOS 10 e iOS 11
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 10:34

IPhone com WhatsApp
IPhone 6 ainda terá atualização do WhatsApp, mas é preciso atualizar o IOS para o 12 Crédito: Pixabay
Se você tem um iPhone mais antigo, pode se preparar para ficar sem o WhatsApp. A partir do dia 24 de outubro, o aplicativo não terá mais suporte em aparelhos com o o iOS 10 e iOS 11.
E o que isso significa? Que usuários de iPhones antigos podem perder a possibilidade de usar o app. A única forma de manter o uso será atualizar o sistema do aparelho, porém nem todos possuem essa possibilidade.
Sabemos que modelos antigos da Apple, como iPhone 5 (2012) e o iPhone 5c (2013), não são mais passíveis de serem atualizados pela Apple. Com isso, o WhatsApp deixará de funcionar nestes aparelhos para sempre.
Por terem sido lançados há mais de 10 anos (os iPhones 5 e 5c), é possível que poucos usuários sejam afetados. Neste caso, a solução é trocar o celular por um modelo que seja compatível com versões mais recentes do sistema operacional.
Já quem tem o iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S com o iOS abaixo do 12 deve atualizar os aparelhos para continuar mandando o famoso "zap" para os amigos.
O motivo para o fim da atualização, segundo a Meta na página de ajuda do WhatsApp, é que "esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp".
Vale lembrar que a Apple anunciou o iOS 16 em junho deste ano. E o iPhone 14, que deve chegar ao mercado a partir de quarta-feira (7), já devem vir com o novo sistema.

Como atualizar o iOS no iPhone?

Se você tem o iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S com o iOS abaixo do 12, pode atualizar o sistema operacional da seguinte forma:
  • Ajustes > Geral > Atualização de Software
  • Se desejar, ative o campo "Atualizações Automáticas" para que o celular faça todo o processo sozinho assim que novas versões forem liberadas.
*Com informações do Tech Tudo e Olhar Digital

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