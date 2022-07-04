De jogos a trabalho: 5 modelos de notebook para te ajudar no dia a dia

Escolher o notebook ideal e que melhor atenda às suas necessidades nem sempre é uma tarefa fácil. Em tempos de home office - acelerado ainda mais por causa da pandemia - , e do crescimento dos jogos online, o aparelho se tornou um aliado para muita gente. Antes de comprar, é necessário ter em mente alguns pré-requisitos fundamentais para o seu uso.
De acordo com o site TechTudo, modelos com processador Core i5, da Intel, ou uma das versões do Ideapad S145, da Lenovo, são interessantes para quem deseja estudar ou realizar tarefas mais básicas. Entretanto, se o interesse for uma máquina para jogos, é importante estar atento à presença de uma placa de vídeo dedicada. Nesse caso, modelos como o Predator Helios 300, da Acer, são uma boa opção.
Antes de investir em um notebook, preste bem atenção quanto ao processador. De acordo com o TechTudo, existem diversas opções de processadores para o mercado de entrada, como os Intel Pentium e Celeron, além dos AMD da série A. Assim, mesmo com um custo um pouco maior, a dica é procurar aparelhos a partir dos Intel Core i3 ou Ryzen 3, da AMD, que mesmo sendo processadores simples, já são capazes de oferecer desempenho para as tarefas mais leves.
É importante também ficar atento à quantidade de memória RAM do notebook. Quanto maior o volume, mais chances o computador tem de obter um desempenho superior. Além disso, o valor não costuma alterar tanto por conta desse componente. A dica é pegar um aparelho com pelo menos 4 GB.
Não deixe de observar o armazenamento. Segundo o site especialista, alguns notebooks de entrada trazem apenas 32 GB para diminuir o valor do aparelho. A recomendação é investir em uma capacidade maior de memória, a fim de evitar dores de cabeça no futuro quanto a falta de espaço para fotos ou programas. Há também opção de colocar um SSD, alternativa que ajuda na velocidade do aparelho.
Seja no trabalho, nos estudos ou no lazer, o importante é ter um aparelho que atenda as expectativas e demandas. Sendo assim, HZ separou 5 modelos de notebooks com valores que vão de R$2 mil até R$11 mil. Confira abaixo:
Com design leve e compacto, este notebook possui tela anti reflexo de 15.6" para mais conforto visual. O armazenamento SSD PCIe é 10x mais rápido do que um HDD 2.5” SATA, o que traz mais segurança ao armazenar os dados. Equipado com porta de privacidade da webcam, o aparelho também conta WiFi AC ultrarrápido. O notebook possui 4 GB de memória e voltagem de 110 e 220 Volts. O valor é de R$2.078,00 (COMPRE AQUI NA AMAZON)
O Notebook Dell Inspiron i13-i1100-M10S Full HD, 11ª geração Plataforma Intel evo Core i5 8, é bom para quem busca trabalhar com o equipamento. Com 13,3” polegadas, o eletrônico oferece mais área de tela para navegar, ler ou fazer streaming. Além disso, o notebook possui uma capacidade de resposta e de multitarefa simples e integrada. O dispositivo também é fornecido com um adaptador de energia USB Type-C de 65 W elegante e fácil de carregar. O produto possui uma memória de 8GB e custa em torno de R$ 5.599,00 (COMPRE AQUI NA AMERICANAS)
Esse notebook é para quem gosta de jogar. Entre os modelos mais propícios para este tipo de finalidade, o Dell G5 e Acer Predator Helios 300 aparece como uma boa opção para quem deseja um bom desempenho. O aparelho possui 16 GB de memória RAM, alto-falantes duplos estéreo Acer TrueHarmony, resolução Full HD e 1 TB de SDD. Além disso, ele possui uma bateria de 4 células (Li-Íon) e uma tela 15.6 LED com design ultrafino. O valor em média é de R$ 7.920,00 (COMPRE AQUI NA AMERICANAS)
O Samsung Book possui uma arquitetura de última geração e design elegante para quem busca qualidade, desempenho e proteção do investimento. O notebook conta com portas de acesso e memória e unidade de armazenamento, facilitando o upgrade e proporcionando mais longevidade ao sistema. O aparelho possui uma memória RAM de 8GB, SSD de 256GB, tela de 15.6" polegadas e é bivolt. O aparelho custa em torno de R$ 4.220,00 (COMPRE AQUI NO SUBMARINO)
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Por sim, o MacBook Air 13" M1. O chip M1 impulsiona o desempenho do notebook mais fino e leve da Apple. O aparelho dispõe de uma memória RAM 8GB, 512GB de SSD e um design sem ventoinha. Além disso, a bateria pode durar até 18h, variando de acordo com o uso e a configuração. O notebook possui uma tela de 13", placas de vídeo, som e rede, além de ter voltagem bivolt. O valor deste produto é em torno de R$ 11 mil (COMPRE AQUI NA AMERICANAS)
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