Aprenda a fazer figurinhas pelo WhatsApp Web

01

Abra o WhatsApp Web

É importante salientar que a maneira ensinada funciona somente no WhatsApp Web, aquele que funciona pela aba de navegação na internet. Acesse

02

Clique na aba de emojis

Clique na parte dos emojis, representada pelo desenho de um smiley. Nesse momento, procure pela aba das figurinhas, representada por um papel com a ponta dobrada.

03

Selecione ''criar''

Dentro da aba de figurinhas do WhatsApp Web, aparecerá uma opção escrita ''+ criar''. É a partir dessa opção que as figurinhas são feitas.

04

Selecione uma imagem

Após clicar no "+ Criar", o explorador de arquivos do seu computador aparecerá com suas imagens. Escolha a que desejar para criar a figurinha, de acordo com suas intenções.

05

Edite a figurinha

Após selecionar a imagem, é hora de ativar a criatividade! Nessa fase, é possível recortar a imagem, escrever texto, adaptar o tamanho, selecionar emojis e outras opções disponíveis. Também dá para selecionar a fonte, a cor e retirar o plano de fundo do texto.

06

Envie para a conversa