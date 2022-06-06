Aprenda a fazer figurinhas pelo WhatsApp Web

A dica de hoje não é recente, mas pode ser novidade para muitas pessoas! Se você é do time que não pode perder a chance de registrar um momento, uma foto ou um meme em formato de figurinha do WhatsApp, isso vai te interessar. Ah, essa dica também é prestativa para aqueles que possuem dificuldade em mexer com aplicativos do celular voltados para a criação das imagens. Vamos à nova?
A notícia boa é que dá para fazer figurinhas através do WhatsApp Web, a modalidade da plataforma que funciona no computador. É um jeito prático e intuitivo, além de economizar um enorme tempo com aplicativos. Mas, um pequeno detalhe: o WhatsApp Web só permite fazer figurinhas estáticas, ou seja, para galera que gosta de GIF's, a maneira de fazer continua da forma tradicional. Chega de enrolação, vamos aprender?
01
Abra o WhatsApp Web
É importante salientar que a maneira ensinada funciona somente no WhatsApp Web, aquele que funciona pela aba de navegação na internet. Acesse
02
Clique na aba de emojis
Clique na parte dos emojis, representada pelo desenho de um smiley. Nesse momento, procure pela aba das figurinhas, representada por um papel com a ponta dobrada.
03
Selecione ''criar''
Dentro da aba de figurinhas do WhatsApp Web, aparecerá uma opção escrita ''+ criar''. É a partir dessa opção que as figurinhas são feitas.
04
Selecione uma imagem
Após clicar no "+ Criar", o explorador de arquivos do seu computador aparecerá com suas imagens. Escolha a que desejar para criar a figurinha, de acordo com suas intenções.
05
Edite a figurinha
Após selecionar a imagem, é hora de ativar a criatividade! Nessa fase, é possível recortar a imagem, escrever texto, adaptar o tamanho, selecionar emojis e outras opções disponíveis. Também dá para selecionar a fonte, a cor e retirar o plano de fundo do texto.
06
Envie para a conversa
É agora que a mágica acontece! Após deixar a imagem do jeito que deseja, é só enviar para o chat do WhatsApp selecionado e, pronto: a imagem vai no formato correto de uma figurinha.