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Humor

Conheça a startup capixaba que monta cenário de obra para não receber visitas em casa

Startup monta um cenário convincente de uma obra em sua residência para facilitar a vida de quem quer espantar as visitas

Públicado em 

15 ago 2023 às 17:15
O Parcial

Colunista

O Parcial

Obra, reforma, andaime, construção
Cenário de reforma montado que vai ajudar a espantar as visitas Crédito: Shutterstock
A "LáEmCasaNão Inc." é uma inovação tão sutilmente genial que fará você se perguntar por que não pensou nisso antes. A startup capixaba simplesmente monta um cenário convincente de uma obra em sua residência, dando a qualquer visitante intrometido a impressão de que sua casa está passando por uma reforma complicada e interminável.
Imagine a cena: sua sogra, aquele primo distante ou o colega de trabalho, que insiste em "dar uma passadinha", aparece na sua porta e o que eles encontram? Sacos de cimento, um emaranhado de cabos, placa de gesso, escada e peças espalhadas pela entrada do apartamento ou pelo quintal (em planos para casas). Imagine quanto tempo economizado.
A "LáEmCasaNão Inc." oferece diferentes pacotes, desde a "Obra Básica" até a sofisticada "Reforma de Luxo com Atraso Infinito". E, no mês de agosto, eles ainda estão com uma condição especial em que um operário fictício aparece nas horas mais inconvenientes para dizer que surgiu um novo problema e que precisará de mais tempo para concluir a obra.
Diga adeus às visitas indesejadas e à conversa fiada sobre o tempo. A "LáEmCasaNão Inc." está aqui para devolver o controle do seu tempo e espaço, tudo em nome do bem mais precioso da humanidade moderna: a tranquilidade de ficar em casa sem ser perturbado.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

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