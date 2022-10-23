Como perceber a hora de parar de comer? Crédito: Personare

Pare um momento e lembre de como você costuma fazer as escolhas no café da manhã. Café puro, com leite, açúcar ou adoçante? Pão com geleia, manteiga ou sem nada? Grande parte é no piloto automático. Ou seja, fica difícil perceber a hora de parar de comer.

Quando estamos (cons)cientes do que o nosso corpo precisa e saímos do piloto automático, assumimos as rédeas das escolhas sobre o que e quanto comer.

Mas como fazer isso? Como perceber a hora de parar de comer? Estando atento ao momento presente. A seguir, veja dicas para conseguir perceber a saciedade.

Como perceber a hora de parar de comer

Mindful Eating, que podemos chamar de Comer com Atenção Plena, convida a identificar e perceber suas fomes e sensações corporais, assim como os pensamentos e as emoções que estão relacionados ao ato de comer. Isso nos ensina a perceber e respeitar as fomes.

A seguir, veja 5 dicas para acordar seu corpo na hora perceber a hora de parar de comer:

Comece guardando as distrações que pode colocar no botão off: celular, computador, TV, tablets, entre outros. As distrações nos desconectam do corpo, a atenção está no aparelho. Ficamos no modo do piloto automático.



Faça uma pausa consciente e se conecte com a respiração e as sensações corporais. Isso te ajuda a estar em sintonia com o corpo.



Note quais são os sinais do corpo que te levam a comer (entenda melhor aqui). Tem sinal de fome no corpo, por exemplo a barriga roncando, uma sensação de vazio ou algum outro sinal. Identificar no corpo os sinais de fome.



Ao comer, desfrute da comida. Observe as cores, formas, texturas, sinta os aromas e saboreie cada pedaço. Os cinco sentidos podem te ajudar a explorar a comida e manter atento ao momento da refeição.



Durante a refeição, faça pequenas pausas para checar com o corpo se está bem com o que está comendo, se quer repetir ou se está no momento de parar de comer.

Ressignificar a relação com a comida pode ser uma escolha que contribui com sua saúde e bem-estar. Por fim, te provo a refletir sobre a importância de escutar o corpo e entender as mensagens.