Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Como perceber a hora de parar de comer?

Veja cinco dicas para comer com atenção e fortalecer sua saúde
Personare

Personare

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 08:00

Como perceber a hora de parar de comer?
Como perceber a hora de parar de comer? Crédito: Personare
Pare um momento e lembre de como você costuma fazer as escolhas no café da manhã. Café puro, com leite, açúcar ou adoçante? Pão com geleia, manteiga ou sem nada? Grande parte é no piloto automático. Ou seja, fica difícil perceber a hora de parar de comer.
Quando estamos (cons)cientes do que o nosso corpo precisa e saímos do piloto automático, assumimos as rédeas das escolhas sobre o que e quanto comer.
Mas como fazer isso? Como perceber a hora de parar de comer? Estando atento ao momento presente. A seguir, veja dicas para conseguir perceber a saciedade.

Como perceber a hora de parar de comer

Mindful Eating, que podemos chamar de Comer com Atenção Plena, convida a identificar e perceber suas fomes e sensações corporais, assim como os pensamentos e as emoções que estão relacionados ao ato de comer. Isso nos ensina a perceber e respeitar as fomes.
A seguir, veja 5 dicas para acordar seu corpo na hora perceber a hora de parar de comer:
  1. Comece guardando as distrações que pode colocar no botão off: celular, computador, TV, tablets, entre outros. As distrações nos desconectam do corpo, a atenção está no aparelho. Ficamos no modo do piloto automático.

  2. Faça uma pausa consciente e se conecte com a respiração e as sensações corporais. Isso te ajuda a estar em sintonia com o corpo.

  3. Note quais são os sinais do corpo que te levam a comer (entenda melhor aqui). Tem sinal de fome no corpo, por exemplo a barriga roncando, uma sensação de vazio ou algum outro sinal. Identificar no corpo os sinais de fome.

  4. Ao comer, desfrute da comida. Observe as cores, formas, texturas, sinta os aromas e saboreie cada pedaço. Os cinco sentidos podem te ajudar a explorar a comida e manter atento ao momento da refeição.

  5. Durante a refeição, faça pequenas pausas para checar com o corpo se está bem com o que está comendo, se quer repetir ou se está no momento de parar de comer.
Ressignificar a relação com a comida pode ser uma escolha que contribui com sua saúde e bem-estar. Por fim, te provo a refletir sobre a importância de escutar o corpo e entender as mensagens.
Luiza Camargo Mendes: Psicóloga, instrutora de Mindfulness e Mindful Eating, praticante de meditação e yoga, que encontrou no Mindful Eating um grande significado para sua atuaçã[email protected]

Veja Também

Veja simples atos de gentileza que você pode fazer no seu dia a dia

Posso tirar a parte mofada do pão e comer o restante? Nutricionistas explicam

Veja 5 sinais de que o colesterol está alto e como evitar o acúmulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Fique bem Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados