Ato de não piscar, como o de Wandinha, é prejudicial. Entenda o que pode acontecer

Desde que estreou na Netflix, a série Wandinha tem feito sucesso com o público e a crítica. A produção, que já acumula milhões de horas vistas, traz a icônica personagem da Família Addams sob a ótica do diretor Tim Burton.
Uma característica da protagonista - o fato da adolescente não piscar - não passou despercebida pelos fãs. O assunto, que passou a ser comentado pelos internautas, também traz um alerta para a população: tentar não piscar como a personagem pode ser prejudicial para a saúde dos olhos.
A oftalmologista Marília Vilas Boas, do Hospital de Olhos de Vitória, explica a importância do ato. "Ao piscar os olhos, fazemos com que a lágrima lubrifique toda a superfície ocular, evitando a perda da integridade da mesma". A médica ressalta que, quando ficamos muito tempo sem piscar, a lágrima evapora e a superfície ocular fica ressecada. Tal ação pode causar lesões corneanas e gerar ardência, vermelhidão e borramento visual.
A oftalmologista Liliana Nóbrega fala sobre os prejuízos para os olhos se ficarmos sem piscar. "Se não piscamos, nós não liberamos parte da secreção oleosa que sai das glândulas palpebrais e isso acaba por provocar uma deficiência na formação da nossa lágrima normal. A nossa lágrima fica sem a proteção natural, esse óleo, fazendo com que ela evapore excessivamente, deixando nossos olhos ressacados". Ela conta que o ato de piscar ajuda a prevenir a doença do olho seco.
DESCANSE A VISÃO
Crianças têm imitado a personagem da série. Há perigo nessa brincadeira, sendo preciso uma atenção especial dos pais ou responsáveis. "Não devemos imitar a personagem que não pisca porque o fato de não piscarmos levará a uma deficiência da nossa lágrima e consequentemente levará a sintomas como embaçamento visual e desconforto ocular. Os pais devem explicar para os filhos que a Wandinha é apenas uma personagem de uma série e que não deve imitar a personagem porque se trata de um hábito ruim, que prejudica os nossos olhos", alerta Liliana Nóbrega.
A oftalmologista também explica que o nosso tempo de exposição a aparelhos eletrônicos nos impede de piscar na frequência correta. "Quando estamos na frente das telas piscamos menos da metade do que é normal. Por isso, devemos programar pausas quando estamos diante das telas", diz Liliana Nóbrega.
"As pausas devem ocorrer a cada 20 minutos e, ao pausarmos, devemos tirar os olhos das telas e olhar para o infinito, para relaxar a musculatura interna dos olhos. Durante essas pausas, devemos piscar de maneira leve, gradual, por um, dois minutos, para que a gente lubrifique e estimule as nossas glândulas"
Algumas dicas são importante para descansar a visão. Marília Vilas Boas diz que o recomendado é, a cada 20 minutos de leitura, descansar 20 segundos olhando para um ponto mais longe; vigiar se está realizando o ato de piscar corretamente e ter sempre por perto um colírio de lágrima artificial, para em casos de ardência nos olhos.
O ato de se hidratar também é importante. "Beber água e manter o corpo hidratado reflete na hidratação do nosso olho, da nossa lágrima", diz Liliana Nóbrega. Além de deixar as telas do computador um pouquinho abaixo da linha dos olhos, isso ergonomicamente favorece o nosso piscar.