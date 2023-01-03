Ato de não piscar, como o de Wandinha, é prejudicial. Entenda o que pode acontecer

O fato da personagem Wandinha não piscar chamou atenção do público Crédito: Divulgação Netflix

Uma característica da protagonista - o fato da adolescente não piscar - não passou despercebida pelos fãs. O assunto, que passou a ser comentado pelos internautas, também traz um alerta para a população: tentar não piscar como a personagem pode ser prejudicial para a saúde dos olhos.

A oftalmologista Marília Vilas Boas, do Hospital de Olhos de Vitória, explica a importância do ato. "Ao piscar os olhos, fazemos com que a lágrima lubrifique toda a superfície ocular, evitando a perda da integridade da mesma". A médica ressalta que, quando ficamos muito tempo sem piscar, a lágrima evapora e a superfície ocular fica ressecada. Tal ação pode causar lesões corneanas e gerar ardência, vermelhidão e borramento visual.

A nossa lágrima fica sem a proteção natural, esse óleo, fazendo com que ela evapore excessivamente, deixando nossos olhos ressacados". A oftalmologista Liliana Nóbrega fala sobre os prejuízos para os olhos se ficarmos sem piscar. "Se não piscamos, nós não liberamos parte da secreção oleosa que sai das glândulas palpebrais e isso acaba por provocar uma deficiência na formação da nossa lágrima normal.". Ela conta que o ato de piscar ajuda a prevenir a doença do olho seco.

DESCANSE A VISÃO

Crianças têm imitado a personagem da série. Há perigo nessa brincadeira, sendo preciso uma atenção especial dos pais ou responsáveis. "Não devemos imitar a personagem que não pisca porque o fato de não piscarmos levará a uma deficiência da nossa lágrima e consequentemente levará a sintomas como embaçamento visual e desconforto ocular. Os pais devem explicar para os filhos que a Wandinha é apenas uma personagem de uma série e que não deve imitar a personagem porque se trata de um hábito ruim, que prejudica os nossos olhos", alerta Liliana Nóbrega.

A oftalmologista também explica que o nosso tempo de exposição a aparelhos eletrônicos nos impede de piscar na frequência correta. "Quando estamos na frente das telas piscamos menos da metade do que é normal. Por isso, devemos programar pausas quando estamos diante das telas", diz Liliana Nóbrega.

"As pausas devem ocorrer a cada 20 minutos e, ao pausarmos, devemos tirar os olhos das telas e olhar para o infinito, para relaxar a musculatura interna dos olhos. Durante essas pausas, devemos piscar de maneira leve, gradual, por um, dois minutos, para que a gente lubrifique e estimule as nossas glândulas"

Algumas dicas são importante para descansar a visão. Marília Vilas Boas diz que o recomendado é, a cada 20 minutos de leitura, descansar 20 segundos olhando para um ponto mais longe; vigiar se está realizando o ato de piscar corretamente e ter sempre por perto um colírio de lágrima artificial, para em casos de ardência nos olhos.