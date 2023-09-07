Apimentando a relação: reveja live de A Gazeta sobre o Dia do Sexo

Sexóloga capixaba Sirleide Stinguel participou da live sobre o Dia do Sexo exibida pelas redes sociais de A Gazeta Crédito: Reprodução/Instagram @sirleidestinguel

E a noite foi pra lá de quente! Em live exibida pelas redes sociais de A Gazeta na noite desta quarta (6) - que, juntas, chegaram a ter uma audiência de mais de 3 mil acessos -, a sexóloga Sirleide Stinguel comentou sobre o Dia do Sexo, "comemorado" na quarta, como também deu dicas para apimentar a relação, incluindo o uso de brinquedinhos eróticos. Teve um gel vibratório, que loucura!

Em bate-papo descontraído com o jornalista Gustavo Cheluje, de HZ, Sirleide também abordou temas como relacionamento aberto, trisal, e todas as variantes do sexo, como também falou sobre lugares onde os casais podem namorar em momentos especiais. Os internautas adoraram a interação e fizeram várias perguntas, tirando suas dúvidas em relação à sexualidade.