Apimentando a relação: reveja live de A Gazeta sobre o Dia do Sexo

E a noite foi pra lá de quente! Em live exibida pelas redes sociais de A Gazeta na noite desta quarta (6) - que, juntas, chegaram a ter uma audiência de mais de 3 mil acessos -, a sexóloga Sirleide Stinguel comentou sobre o Dia do Sexo, "comemorado" na quarta, como também deu dicas para apimentar a relação, incluindo o uso de brinquedinhos eróticos. Teve um gel vibratório, que loucura!
Em bate-papo descontraído com o jornalista Gustavo Cheluje, de HZ, Sirleide também abordou temas como relacionamento aberto, trisal, e todas as variantes do sexo, como também falou sobre lugares onde os casais podem namorar em momentos especiais. Os internautas adoraram a interação e fizeram várias perguntas, tirando suas dúvidas em relação à sexualidade.
Oi? Não assistiu à live, que poucou demais! Calma, que tem repeteco... HZ, esperto, posta aqui o bate-papo na íntegra para você ver, rever, mandar o link para as amigas, amigos, colegas, parceiros e até para os pais! Clica que ficou bem legal!