8 formas de inserir o coco na alimentação de forma saudável

O óleo de coco é uma alternativa versátil à manteiga e ao óleo de cozinha Crédito: Africa Studio | Shutterstock

O coco é amplamente reconhecido como um fruto extremamente versátil na culinária devido às inúmeras maneiras em que suas diferentes partes podem ser utilizadas para enriquecer os sabores e texturas dos pratos.

O nutricionista Filipe Oliveira explica que esse fruto é uma fonte rica e diversificada de nutrientes essenciais benéficos para a saúde. "A polpa do coco contém gorduras saudáveis, predominantemente ácidos graxos de cadeia média (AGCM). Além disso, o coco é uma excelente fonte de fibras, vitaminas e minerais", explica.

Ainda segundo o especialista, o coco também “contém vitaminas do complexo B , como a riboflavina, niacina e folato, importantes para o metabolismo energético e a saúde celular. Minerais como o potássio, essencial para a função cardíaca e a regulação da pressão arterial, também são encontrados em boa quantidade no coco”.

AÇÃO NO ORGANISMO

Conforme explica Filipe Oliveira, os componentes do coco podem ter diversas funções que auxiliam no bom funcionamento do organismo. "Os AGCM presentes no coco são facilmente digeríveis e podem ser utilizados como fonte rápida de energia, sem serem armazenados na forma de gordura no corpo. Além disso, o ácido láurico tem propriedades antifúngicas e antibacterianas, fortalecendo o sistema imunológico", explica.

"As fibras do coco auxiliam na saúde digestiva, promovendo a saciedade e a regularidade intestinal. O consumo regular de coco também pode contribuir para a saúde cardiovascular, ajudando a manter níveis saudáveis de colesterol e triglicerídeos", acrescenta.

ALIMENTAÇÃO

Para pessoas que possuem dietas restritivas como doença celíaca, veganos ou vegetarianos, ou até mesmo para quem deseja criar hábitos de alimentação mais saudáveis, os derivados do coco se apresentam como excelentes substitutos para preparações culinárias.

Hélcio Oliveira, presidente da COPRA Alimentos, conta que é possível identificar um aumento do interesse do brasileiro por opções de produtos mais saudáveis. "Especialmente após a pandemia [da Covid-19], o consumidor brasileiro tem desejado uma alimentação mais saudável, mas esse desejo também envolve encontrar praticidade em preparar a sua refeição na correria do dia a dia. Logo, os derivados do coco se revelam como uma excelente opção", esclarece.

DERIVADOS DO COCO PARA UTILIZAR NA COZINHA

O coco é amplamente utilizado na culinária de várias regiões ao redor do mundo, e todas suas partes — a água, a polpa e o óleo — podem ser utilizadas para dar sabor a uma variedade de pratos e alimentos. A seguir, confira algumas indicações de como inseri-lo na sua rotina!

1. ÓLEO DE COCO

É uma alternativa versátil à manteiga e ao óleo de cozinha, ideal para cozinhar em altas temperaturas, como frituras e refogados, devido à sua estabilidade térmica. Ele também pode ser usado em bolos e assados para adicionar sabor.

2. LEITE DE COCO

Trata-se de uma alternativa aos laticínios em receitas: proporciona uma textura cremosa e um sabor suave. É excelente para sopas, molhos, smoothies e pratos com curry, porque adiciona um toque cremoso.

3. ÁGUA DE COCO

Rica em vitaminas e minerais, além de ser consumida pura para hidratação, a água de coco pode ser utilizada em drinks e sucos gelados.

4. SHOYU DE COCO

É um ótimo substituto do shoyu tradicional em comidas japonesas ou chinesas. Combina com cogumelos grelhados, como o shimeji, podendo ser utilizado ainda em molhos para saladas e para finalizar diversos pratos.

O coco ralado pode ser utilizado em receitas doces e salgadas Crédito: Maya Morenko | Shutterstock

5. COCO RALADO

É interessante para enriquecer pratos doces e salgados, conferindo sabor e nutrientes. Pode ser polvilhado sobre cereais, iogurtes e saladas ou utilizado em receitas de biscoitos e granolas caseiras.

6. LEITE DE COCO EM PÓ

Opção prática para substituir o leite de origem animal em diversos preparos. Pode ser consumido puro, misturado em água ou água de coco, adicionado no café, em shakes, sobremesas, frutas e como ingrediente culinário no preparo de caldas, cremes e risotos.

7. AÇÚCAR DE COCO

É um dos melhores substitutos do açúcar comum. Elaborado com a seiva da flor do coqueiro, trata-se de uma ótima fonte de minerais como magnésio, ferro, cobre e zinco e vitaminas do complexo B.

8. FARINHA DE COCO