Conheça 5 receitas saudáveis para quem tem pressão alta

O cuidado com a alimentação desempenha um papel fundamental para pessoas com pressão alta, também conhecida como hipertensão. Isso porque a escolha de alimentos adequados pode ajudar a controlar os níveis de pressão arterial e reduzir o risco de complicações cardiovasculares.
Segundo a nutricionista Natália Colombo, para pacientes com pressão alta é importante manter a ingestão adequada de frutas, verduras, legumes, grãos integrais e água. Por isso, selecionamos algumas receitas fáceis e saudáveis para pessoas com hipertensão. Confira!
ALMÔNDEGA DE CARNE MOÍDA
INGREDIENTES
- 300 g de patinho moído
- 1 clara de ovo
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho
- 1 1/2 colher de sopa de farinha de linhaça
- 1 colher de chá de manjericãopicado
- 1 colher de chá de cheiro-verdepicado
- 1 colher de chá de cebolinhapicada
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite
MODO DE PREPARO
No liquidificador, bata o ovo, a cebola, o alho, a farinha de linhaça, o manjericão, o cheiro-verde, a cebolinha e a pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture essa massa à carne moída até ficar homogêneo. Depois, modele bolinhas. Coloque as almôndegas em uma forma e regue-as com azeite. Leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos.
BRÓCOLIS AO MOLHO DE IOGURTE
INGREDIENTES
- 3 maços de brócolis em floretes
- 3 potes de iogurte natural desnatado
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 ramo de salsinha
- 1 ramo de cebolinha
- 1 ramo de manjericão
- 1 cebola picada
- Água
MODO DE PREPARO
Lave os brócolis em água corrente. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, coloque os brócolis no cesto para cozinhar a vapor até ficar macio. Reserve. Bata no liquidificador o iogurte, o azeite, a salsinha, a cebolinha, o manjericão e a cebola. Em um refratário, coloque os brócolis, regue-os com o molho e sirva em seguida.
TABULE DE QUINOA
INGREDIENTES
- 1/2 xícara de chá de quinoa
- 1 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos
- 4 tomates-cereja cortados em rodelas
- 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1 pitada de pimenta síria
- 1 colher de chá de hortelã picada
- 3 colheres de chá de salsinha picada
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de suco de limão
- Gergelim preto a gosto
MODO DE PREPARO
Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos. Escorra a quinoa, lave-a em água corrente para interromper o cozimento e deixe esfriar. Coloque-a em uma travessa funda e acrescente os demais ingredientes. Tempere com azeite e suco de limão. Salpique o gergelim preto sobre o tabule e sirva.
TORTA DE LEGUMES
INGREDIENTES
- 6 ovos
- 2 cenouras raladas
- 1 chuchu ralado
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Pimenta-do-reino moída, orégano e cheiro-verde picado a gosto
MODO DE PREPARO
No liquidificador, bata os ovos até obter uma mistura homogênea. Em um recipiente, coloque os ovos batidos, a cenoura e o chuchu e mexa bem. Em seguida, acrescente o fermento, a pimenta-do-reino, o orégano e o cheiro-verde e mexa. Em uma forma forrada com papel-manteiga, despeje a massa e leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos.Sirva em seguida.
BERINJELA COM PIMENTÃO
INGREDIENTES
- 8 berinjelas descascadas e cortadas em cubos
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- Água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de vinagre
- Orégano, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
MODO DE PREPARO
Em um recipiente com água, coloque a berinjela e deixe de molho por 3 horas. Depois, escorra a água e esprema a berinjela com a mão. Em uma saladeira, disponha a berinjela e o pimentão. Tempere com vinagre, azeite, orégano, pimenta-do-reino e salsinha. Sirva em seguida.