Bem estar

Conheça 5 receitas saudáveis para quem tem pressão alta

Veja como preparar pratos nutritivos e com baixo teor de sódio para pacientes com hipertensão
Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 15:05

Imagem Edicase Brasil
Almôndega de carne moída  Crédito: Oksana Mizina | Shutterstock
O cuidado com a alimentação desempenha um papel fundamental para pessoas com pressão alta, também conhecida como hipertensão. Isso porque a escolha de alimentos adequados pode ajudar a controlar os níveis de pressão arterial e reduzir o risco de complicações cardiovasculares.
Segundo a nutricionista Natália Colombo, para pacientes com pressão alta é importante manter a ingestão adequada de frutas, verduras, legumes, grãos integrais e água. Por isso, selecionamos algumas receitas fáceis e saudáveis para pessoas com hipertensão. Confira!

ALMÔNDEGA DE CARNE MOÍDA 

INGREDIENTES 

  • 300 g de patinho moído
  • 1 clara de ovo
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho
  • 1 1/2 colher de sopa de farinha de linhaça
  • 1 colher de chá de manjericãopicado
  • 1 colher de chá de cheiro-verdepicado
  • 1 colher de chá de cebolinhapicada
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite

MODO DE PREPARO 

No liquidificador, bata o ovo, a cebola, o alho, a farinha de linhaça, o manjericão, o cheiro-verde, a cebolinha e a pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture essa massa à carne moída até ficar homogêneo. Depois, modele bolinhas. Coloque as almôndegas em uma forma e regue-as com azeite. Leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos.

BRÓCOLIS AO MOLHO DE IOGURTE 

INGREDIENTES 

  • 3 maços de brócolis em floretes
  • 3 potes de iogurte natural desnatado
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 ramo de salsinha
  • 1 ramo de cebolinha
  • 1 ramo de manjericão
  • 1 cebola picada
  • Água

MODO DE PREPARO 

Lave os brócolis em água corrente. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, coloque os brócolis no cesto para cozinhar a vapor até ficar macio. Reserve. Bata no liquidificador o iogurte, o azeite, a salsinha, a cebolinha, o manjericão e a cebola. Em um refratário, coloque os brócolis, regue-os com o molho e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Tabule de quinoa  Crédito: Timolina | Shutterstock

TABULE DE QUINOA 

INGREDIENTES 

  • 1/2 xícara de chá de quinoa
  • 1 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos
  • 4 tomates-cereja cortados em rodelas 
  • 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 1 pitada de pimenta síria
  • 1 colher de chá de hortelã picada
  • 3 colheres de chá de salsinha picada
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Gergelim preto a gosto

MODO DE PREPARO 

Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos. Escorra a quinoa, lave-a em água corrente para interromper o cozimento e deixe esfriar. Coloque-a em uma travessa funda e acrescente os demais ingredientes. Tempere com azeite e suco de limão. Salpique o gergelim preto sobre o tabule e sirva.

TORTA DE LEGUMES 

INGREDIENTES 

  • 6 ovos
  • 2 cenouras raladas
  • 1 chuchu ralado
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Pimenta-do-reino moída, orégano e cheiro-verde picado a gosto

MODO DE PREPARO 

No liquidificador, bata os ovos até obter uma mistura homogênea. Em um recipiente, coloque os ovos batidos, a cenoura e o chuchu e mexa bem. Em seguida, acrescente o fermento, a pimenta-do-reino, o orégano e o cheiro-verde e mexa. Em uma forma forrada com papel-manteiga, despeje a massa e leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos.Sirva em seguida.

BERINJELA COM PIMENTÃO 

INGREDIENTES 

  • 8 berinjelas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • Água
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • Orégano, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

MODO DE PREPARO 

Em um recipiente com água, coloque a berinjela e deixe de molho por 3 horas. Depois, escorra a água e esprema a berinjela com a mão. Em uma saladeira, disponha a berinjela e o pimentão. Tempere com vinagre, azeite, orégano, pimenta-do-reino e salsinha. Sirva em seguida.

Bem estar Dieta doenca Saúde
