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Saúde

5 receitas saudáveis com peixe para aumentar a massa muscular

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas para melhorar o resultado do seu treino
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 14:57

Imagem Edicase Brasil
Salmão grelhado ao vinho branco  Crédito: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)
Entre os alimentos para ganhar massa muscular, os grãos e as proteínas, como a carne e o frango, são destaques. No entanto, pouco se fala dos benefícios proporcionados pelos peixes, que também são uma excelente fonte para aumentar a hipertrofia, devido à riqueza em proteínas de alto valor biológico e ômega 3, fundamentais para construção e reparação muscular. Além disso, eles possuem baixo teor de gordura saturada, o que favorece o processo de emagrecimento.
Em vista disso, selecionamos 5 receitas saborosas e saudáveis com peixe para você se deliciar e aumentar o ganho de massa muscular. Confira! 

SALMÃO GRELHADO AO VINHO BRANCO 

INGREDIENTES 

  • 200 g de postas de salmão
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cálice de vinho branco seco
  • Sal e pimenta-do-reino branca moída

MODO DE PREPARO 

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés e doure os dois lados. Por último, coloque o vinho branco, tampe e cozinhe até evaporar toda a bebida. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva o salmão com salada.

PEIXE COM CROSTA DE AVEIA 

INGREDIENTES 

  • 6 filés de linguado
  • 2 dentes de alhodescascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de aveia em flocos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

MODO DE PREPARO 

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alho, pimenta-do-reino e azeite. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, passe os filés sobre os flocos de aveia, pressionando delicadamente para formar uma crosta. Repita o processo com todos os filés e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

PEIXE COZIDO COM BRÓCOLIS E CENOURA 

INGREDIENTES 

  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
  • 200 g de filé de tilápia sem espinha e sem pele
  • 400 ml de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

MODO DE PREPARO 

Em uma panela, coloque a cenoura, a batata, os floretes de brócolis, o peixe, a água e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, acerte o sal, adicione a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Peixe assado com batata  Crédito: grafvision | Shutterstock

PEIXE ASSADO COM BATATA 

INGREDIENTES 

  • 400 g de truta sem pele
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 2 limões
  • 5 batatas-inglesas descascadas
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar e regar
  • Água

MODO DE PREPARO 

Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte a sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e corte as batatas em meia-lua. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

PEIXE COM CREME DE SOJA E PISTACHE 

Ingredientes

  • 8 filés de tilápia
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 4 colheres de sopa de pistache picado
  • 200 ml de creme de soja
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

MODO DE PREPARO 

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco de limão, alho, pimenta-do-reino e sal. Após, transfira para uma assadeira untada com azeite, passe o creme de soja sobre os peixes e finalize polvilhando com o pistache. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

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