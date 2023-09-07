5 receitas saudáveis com peixe para aumentar a massa muscular

Salmão grelhado ao vinho branco Crédito: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

Entre os alimentos para ganhar massa muscular, os grãos e as proteínas, como a carne e o frango, são destaques. No entanto, pouco se fala dos benefícios proporcionados pelos peixes, que também são uma excelente fonte para aumentar a hipertrofia, devido à riqueza em proteínas de alto valor biológico e ômega 3, fundamentais para construção e reparação muscular. Além disso, eles possuem baixo teor de gordura saturada, o que favorece o processo de emagrecimento.

Em vista disso, selecionamos 5 receitas saborosas e saudáveis com peixe para você se deliciar e aumentar o ganho de massa muscular. Confira!

SALMÃO GRELHADO AO VINHO BRANCO

INGREDIENTES

200 g de postas de salmão

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 cálice de vinho branco seco

Sal e pimenta-do-reino branca moída

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés e doure os dois lados. Por último, coloque o vinho branco, tampe e cozinhe até evaporar toda a bebida. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva o salmão com salada.

PEIXE COM CROSTA DE AVEIA

INGREDIENTES

6 filés de linguado

2 dentes de alhodescascados e amassados

3 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de aveia em flocos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alho, pimenta-do-reino e azeite. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, passe os filés sobre os flocos de aveia, pressionando delicadamente para formar uma crosta. Repita o processo com todos os filés e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

PEIXE COZIDO COM BRÓCOLIS E CENOURA

INGREDIENTES

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 batata descascada e cortada em cubos

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

200 g de filé de tilápia sem espinha e sem pele

400 ml de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma panela, coloque a cenoura, a batata, os floretes de brócolis, o peixe, a água e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, acerte o sal, adicione a pimenta-do-reino e misture bem. Sirva em seguida.

Peixe assado com batata Crédito: grafvision | Shutterstock

PEIXE ASSADO COM BATATA

INGREDIENTES

400 g de truta sem pele

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 2 limões

5 batatas-inglesas descascadas

Sal a gosto

Azeite para untar e regar

Água

MODO DE PREPARO

Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte a sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e corte as batatas em meia-lua. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

PEIXE COM CREME DE SOJA E PISTACHE

Ingredientes

8 filés de tilápia

1 colher de sopa de suco de limão

4 colheres de sopa de pistache picado

200 ml de creme de soja

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

MODO DE PREPARO