Combustível para o organismo: 10 dicas para incluir o carboidrato na dieta

Carboidratos são fundamentais no fornecimento de energia ao corpo Crédito: Tatjana Baibakova | Shutterstock

Os carboidratos desempenham um papel crucial como a principal fonte de energia na dieta. No entanto, é comum haver um equívoco de que todos eles são prejudiciais. Na realidade, há variações saudáveis desse nutriente, que devem ser incorporadas à alimentação diária.

“Estes alimentos [carboidratos] são considerados como uma espécie de combustível para o organismo. Quando são queimados no nosso organismo por um processo metabólico, eles se transformam em água e gás carbônico e, com isso, liberam energia”, explica a nutricionista Natália Colombo.

A chave é fazer escolhas alimentares conscientes, optando por fontes saudáveis de carboidratos e controlando as porções. “Nosso corpo é uma máquina perfeita e programada para sobreviver. Dessa forma, tudo o que comemos e que não será utilizado pelo organismo é armazenado em forma de gordura, nossa reserva de energia . O importante é saber a quantidade correta e adequada para suas necessidades, de modo a não ter excesso ou deficiência”, explica a nutricionista Kelly Balieiro.

A seguir, confira 10 dicas saudáveis para incluir o carboidrato na dieta!

1. Comece o dia com grãos integrais

Aprendemos que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, iniciar a rotina com ingredientes nutritivos pode ajudar a dar energia e melhorar o desempenho nas atividades — inclusive para treinos. Por isso, os grãos integrais são uma ótima opção de carboidrato, devido a suas fibras e seus nutrientes essenciais. Eles também ajudam a manter a saciedade por mais tempo.

“Por serem alimentos muito fibrosos, eles diminuem a velocidade de absorção de uma refeição, o que é bom, pois diminuem o apetite e a liberação de hormônios que nos fazem ganhar peso”, completa o nutricionista Fernando Castro.

2. Consuma pães integrais

Prefira pães que sejam 100% integral, afinal essas opções são aliadas para manter a quantidade adequada de carboidratos. É importante escolher aqueles feitos com farinhas de trigo integral, aveia, arroz integral ou quinoa — ricos em fibras e nutrientes, como ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Evite pães integrais que contenham açúcares adicionados, conservantes ou outros ingredientes artificiais.

3. Busque equilibrar com alimentos de que você goste

A alimentação deve ser equilibrada, e não restritiva. Buscar variações que sejam saudáveis e saborosas ajuda a manter o consumo adequado desse macronutriente. É importante lembrar que o carboidrato é a principal fonte de energia do cérebro e auxilia no funcionamento cognitivo. Cortá-lo da dieta pode dificultar a concentração e provocar confusão mental. “Sem o carboidrato, a pessoa pode ter crises de ansiedade , compulsão alimentar, sintomas depressivos”, alerta Natália Colombo.

4. Escolha frutas inteiras em vez do suco delas

A polpa e a casca da fruta reduzem o índice glicêmico, razão pela qual uma fruta inteira é uma opção melhor do que o suco. Outra coisa a considerar sobre o suco de frutas é que se trata de uma fonte mais concentrada de carboidratos simples. “No caso, quando comemos a fruta, é ainda melhor, pois as fibras presentes no bagaço atuam para evitar o depósito de gordura nas artérias”, afirma Caroline Reigada.

O feijão é uma fonte de energia e saciedade Crédito: Aedka Studio | Shutterstock

5. Insira os feijões no cardápio

Os feijões são uma excelente fonte de carboidratos de digestão lenta. Outras leguminosas, como o grão-de-bico, também fornecem uma dose saudável de proteína. “Por serem alimentos muito fibrosos, eles diminuem a velocidade de absorção de uma refeição, o que é bom, pois diminuem o apetite e a liberação de hormônios que nos fazem ganhar peso”, diz o nutricionista Fernando Castro.

6. Monte um prato balanceado

A fibra ajuda a retardar a absorção dos carboidratos, o que pode auxiliar a manter o nível de açúcar no sangue estável. “Uma refeição equilibrada deve ser montada da seguinte forma: metade do prato deve ser composta por verduras, legumes e 1 fruta, 1/4 composto por 1 tipo de carboidrato, como arroz , batata ou massa, e 1/4 composto por proteínas, como carnes magras, aves sem a pele, peixes e ovos cozidos, grelhados ou assados”, explica a nutricionista Renata Fidelis.

7. Beba muita água

Quando você come alimentos com carboidratos, é importante beber água suficiente. Ela ajuda seu corpo a absorver os carboidratos, realizar a digestão e dar energia adequada. Além disso, a água contribui para a sensação de saciedade e uma hidratação adequada é essencial para um bom desempenho durante exercícios.

Segundo a nutricionista Joana Lucyk, a água é importante para o funcionamento de diversas funções do corpo. “A manutenção da homeostasia, que é a promoção do meio onde ocorre os processos bioquímicos e metabólicos; a lubrificação de tecidos com articulações e serosas; composição de líquidos digestivos, respiratórios e excretórios; manutenção da temperatura corporal e transporte de gases, nutrientes e metabólitos são as principais funções exercidas pela água”, enumera.

8. Faça exercícios regularmente

O exercício físico ajuda a queimar calorias , controlar os níveis de açúcar no sangue e a aumentar o metabolismo, o que é fundamental para o controle de peso. Ao incluir carboidratos na sua dieta, você fornece energia para os exercícios, permitindo um desempenho melhor e mais eficiente.

São fundamentais, ainda, na recuperação pós-exercício. “O aporte adequado de carboidrato na alimentação melhora o desempenho durante o exercício, e uma ingestão inadequada desse nutriente pode causar cansaço e fadiga durante o treino. Os estoques desse nutriente no nosso organismo são bastante limitados — ao contrário dos estoques de gordura”, acrescenta Natália Colombo.

9. Tenha consciência das porções

É importante saber como controlar a quantidade de carboidratos que você come. Uma porção saudável de alimentos ricos em carboidratos é de 150 gramas. Isso pode ser um pouco diferente para cada pessoa, mas é uma boa dica para começar. Se você está tentando perder peso ou controlar o açúcar no sangue, pode ser necessário reduzir a sua porção. É preferível que o carboidrato seja incluso junto a outros alimentos , e não consumido separadamente como um lanche, por exemplo.

10. Evite alimentos ultraprocessados

Dietas ricas em alimentos altamente processados muitas vezes contêm o que é frequentemente conhecido como “mau carboidrato” são encontrados em alimentos refinados e processados, que passaram por um método industrial que retira parte de seus nutrientes e fibras naturais.