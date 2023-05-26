Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prevenção de doenças

5 exercícios físicos recomendados para idosos

Veja como praticar atividade física é importante para fortalecer os ossos e promover a sensação de bem-estar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 08:00

Com o passar dos anos, o corpo tende a sentir os efeitos da idade e a prática de atividades físicas na terceira idade pode ajudá-lo a se manter ativo. Os exercícios físicos são importantes para promover a sensação de bem-estar, fortalecer os ossos, o sistema cardiovascular e, também, para prevenir doenças como diabetes e osteoporose.
O professor da academia UPX Sports, Rafael Correa, destaca que outro benefício proporcionado pelos exercícios é a melhora da saúde mental. “Socializar, sair de casa para ir até um parque, caminhar e respirar ar fresco trazem uma melhora tanto para o corpo quanto para a mente”, afirma. 
Por isso, o profissional de Educação Física lista 5 exercícios físicos benéficos para a terceira idade. Confira quais são eles! 
Imagem Edicase Brasil
A natação na terceira idade diminui os sintomas de Alzheimer, auxiliando na parte cognitiva  Crédito: YALPA PROD | Shutterstock

01

Musculação

Naturalmente, após os 50 anos, o corpo passa a perder massa muscular. “A ideia da musculação é manter a massa magra, e os treinos mantêm a massa muscular mais saudável e alinhada com a estrutura do corpo, fortalecendo os ossos, ligamentos e articulações”, indica. 

02

Alongamento

Segundo o professor, a vantagem do alongamento é que dá para fazer em qualquer lugar, inclusive em casa. “De 10 a 15 minutos por dia é possível fazer diversos exercícios de alongamento, que ajuda a aumentar a flexibilidade e o equilíbrio, diminuindo os casos de encurtamento e melhorando a postura”, instrui.

03

Caminhada

Com uma caminhada regular de 30 minutos diários já é possível prevenir doenças e diminuir o risco de o Acidente Vascular Cerebral (AVC), segundo Rafael Correa. Há melhora também nos níveis de colesterol, prevenindo a diabetes. “Outra vantagem da caminhada é que pode ser feita em qualquer lugar e, ainda, gratuitamente”, ressalta.

04

Natação

De acordo com Rafael Correa, a natação na terceira idade diminui os sintomas de Alzheimer, auxiliando na parte cognitiva. “É preciso pensar na execução do movimento, na braçada, no bater das pernas, usando bastante o raciocínio”, explica. Segundo ele, a natação também fortalece os sistemas respiratório e cardiovascular.

05

Hidroginástica

A hidroginástica também ajuda a melhorar o sistema cardiovascular, faz bem ao ritmo cardíaco e diminui o risco de diversas doenças. “É indicada para quem tem osteoporose e artrose, por exemplo, porque não tem o impacto, como na caminhada , além de ser possível trabalhar praticamente todos os músculos. Por ser uma aula coletiva, também se torna uma atividade descontraída e um momento de socialização para o idoso”, finaliza.

Veja Também

Conheça os riscos dos anabolizantes para a saúde

7 alimentos que ajudam a desinflamar o corpo

5 chás funcionais para ajudar a eliminar peso no outono

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados