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Casos de família

Zezé Di Camargo diz que teve apoio dos filhos em processo movido por Zilu

O cantor reconhece erros conjugais, mas enfatiza transparência nas disputas legais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 09:07

O cantor Zezé Di Camargo lançou, nesta quinta-feira (10), o EP solo
O cantor Zezé Di Camargo falou sobre os casos judiciais envolvendo a ex Zilu Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
O cantor Zezé Di Camargo, que se separou de Zilu Godoi em 2014, falou sobre os processos judiciais movidos por sua ex-mulher relacionados à partilha de bens.
Em entrevista para a revista Quem, Zezé destacou que, apesar de ter sido infiel durante o casamento, agiu de maneira correta na divisão dos bens. Ele foi processado três vezes por Zilu e mencionou que seus três filhos, Wanessa, Camilla e Igor Camargo, foram testemunhas em seu favor durante o processo.
"Fui processado três vezes por minha ex-mulher. Até a aconselhei para que ela não fizesse isso porque ia perder. As coisas foram feitas de forma muito séria e amigável. As coisas foram feitas de forma muito séria e amigável. Meus três filhos foram minhas testemunhas nesse processo do tipo, 'meu pai foi mulherengo, traiu você e não entro neste mérito, agora desonesto não'", disse.
Em declarações anteriores, Zilu já havia comentado sobre as traições de Zezé, afirmando que tinha conhecimento delas. Zezé, por sua vez, admitiu ter tido outros relacionamentos durante o casamento, mas ressaltou o valor de Zilu em sua vida.
Atualmente, Zezé está noivo de Graciele Lacerda, com quem iniciou um relacionamento enquanto ainda era casado com Zilu.

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