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Zeca Pagodinho está com Covid-19 pela segunda vez em menos de um ano

O cantor, que já tomou as quatro doses da vacina contra o coronavírus, foi diagnosticado com a doença pela segunda vez em menos de um ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 18:24

Zeca Pagodinho lança álbum
Na semana que vem, Zeca fará novos testes e dependendo do resultado, pretende retomar a agenda de shows Crédito: Divulgação
Zeca Pagodinho, 63, está infectado com o vírus da Covid-19. O cantor, que já tomou as quatro doses da vacina contra o coronavírus, foi diagnosticado com a doença pela segunda vez em menos de um ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29) em uma publicação no Instagram e confirmado à reportagem pela assessoria do sambista. "Ele está bem. Só sintomas gripais bem leves".
O cantor antecipou que por conta da doença não irá participar do Festival Turá, em São Paulo, previsto para o próximo sábado, dia 2 de julho. Na semana que vem, Zeca fará novos testes e dependendo do resultado, pretende retomar a agenda de shows.
"Para o nosso alívio, (Zeca Pagodinho) está apenas com sintomas gripais bem leves. Vacina salva! O artista está em ótimas condições de saúde, porém, em quarentena, como é recomendado", diz a nota.
Em agosto do ano passado, o cantor chegou a ficar internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, por conta da Covid-19. Os médicos optaram por interná-lo para monitoramento da saúde do cantor que reclamava de cansaço.

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