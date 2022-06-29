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Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciam nascimento do primeiro filho

Romeo veio ao mundo nesta terça-feira, 28
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 11:40

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciam nascimento do primeiro filho
Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciam nascimento do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram/@cassioreis
Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciaram nas redes sociais o nascimento do primeiro filho, Romeo. O bebê veio ao mundo nesta terça-feira, dia 28, na Maternidade Pro Matre, em São Paulo. O casal está unido desde 2014 e falou pela primeira vez sobre a gravidez em fevereiro deste ano.
"Agora sonhamos com novas histórias pra contar através de outro coração", disse Cássio na época. Para anunciar a chegada de Romeo, eles publicaram no Instagram uma imagem em que Fernanda aparece segurando o bebê no colo e com um terço nas mãos. Nos comentários, artistas como Eliana, Ivete Sangalo e Taís Araújo celebraram o nascimento do menino.

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