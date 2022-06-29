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Príncipe Harry e Meghan visitam Oprah e levantam suspeita de nova entrevista

Casal deu uma entrevista bombástica a Oprah sobre realeza britânica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 08:58

Príncipe Harry e Meghan visitam Oprah
Príncipe Harry e Meghan visitam Oprah Crédito: FramePhoto/Folhapress
O príncipe Harry, 37, e Meghan Markle, 40, foram vistos visitando Oprah Winfrey, 68, em sua casa em Montecito, Califórnia, na tarde de sábado (25). Eles passaram cerca de uma hora na mansão da apresentadora, disse uma fonte ao Daily Mail.
Harry e Markle são amigos íntimos de Oprah e moram próximo da casa da apresentadora. O príncipe foi visto ao volante usando óculos escuros e um boné de beisebol. Enquanto a duquesa estava sentada no banco de trás conversando com uma amiga no banco do passageiro na frente.
Não se sabe se a visita deles à propriedade de Oprah foi para negócios ou lazer, e representantes do casal não responderam ao pedido de comentário da Page Six. Mas a reunião pode significar outra entrevista do casal sobre a realeza para Oprah.
O casal deu uma entrevista bombástica a Oprah em março de 2021, que ganhou as manchetes quando a atriz alegou que membros da família real tinham "preocupações" sobre qual seria a cor da pele de seu filho.
O príncipe Harry afirmou que precisou se colocar no lugar de Meghan para entender o escrutínio e o preconceito que ela enfrentava como mulher negra.
Markle também revelou que vida turbulenta em meio à família real --a atriz, por outro lado, diz que mantinha boas relações com a rainha Elizabeth 2ª-- chegou a leva-la a ter pensamentos suicidas. Ela disse que não recebeu ajuda do Palácio de Buckingham.

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