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Samara Felippo fala sobre fim de seu casamento: 'Exausta e triste'

Atriz revelou ter tentado usar as filhas como 'moeda de troca' para continuar a relação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 08:36

Samara Felippo fala sobre fim de seu casamento
Samara Felippo fala sobre fim de seu casamento Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Samara Felippo usou seu perfil no Instagram na última segunda-feira, 27, para desabafar sobre o fim de seu casamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa. A atriz revelou que tentou usar as filhas como "moeda de troca" para continuar a relação, mas percebeu que passaria uma imagem de tristeza e falta de liberdade caso seguisse adiante.
"A partir do momento em que uma mulher se pega pensando se tem coragem ou não de pedir o fim do casamento, algo já revirou por dentro. Quando ela começa a questionar se é o caso de se separar com filhos ou de colocar os filhos como uma 'moeda de troca' para que aquela relação não venha a falir, é porque já existe algo exponencialmente errado ali. Até porque, sempre achamos que a culpa pelo término é invariavelmente nossa", escreveu no início da publicação.
Samara continuou o desabafo falando que filho não segura casamento, mas que isso é algo que algumas gerações passadas acreditavam: "Filho jamais segurou casamento, mas, no fundo, algumas gerações passadas acreditavam de verdade que era preciso manter o casamento aparente e 'feliz', passando por cima de toda e qualquer violência, para não 'traumatizar' os filhos. Ou, até mesmo, para tentar não carregar a culpa por essa falência".
"Seus filhos não verão uma mulher forte. Eles verão uma mulher exausta, estressada, triste, renunciando seus sonhos, sua liberdade, sua identidade e profissão, na maioria das vezes. Eu e elas, muitos aniversários e momentos nossos! Só nossos", finalizou.

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