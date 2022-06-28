Gabriela Prioli anuncia primeira gravidez: 'Um dos momentos mais importantes'

Gabriela Prioli, 36, usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 28, para anunciar que está grávida de seu primeiro filho com o músico Thiago Mansur. A apresentadora publicou uma foto com três pares de tênis, sendo um de bebê.

A jornalista Gabriela Prioli anunciou sua primeira gravidez Crédito: Wanezza Soares

"Cabem três vidas inteiras", escreveu na legenda da publicação. Ela ainda acrescentou que, com o cachorro do casal, são quatro vidas.

Nos comentários da publicação, fãs, familiares e amigos da apresentadora comemoraram a novidade. "Dindinha aguentou calada o segredo de milhões, hein... Contei nem pra minha mãe", escreveu Anitta. "E eu vou ser vovó. Sou a avó mais feliz de todas", comentou Marta Prioli, mãe de Gabriela. "Parabéns", desejou Jeniffer Nascimento.

Gabriela e Thiago estão juntos há sete anos e em um vídeo publicado no perfil dos dois, eles falaram sobre como tem sido esse novo momento.

"Esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida e estamos muito felizes por saber que tem tanta gente compartilhando com a gente", falou Gabriela Prioli, grávida de 14 semanas.

Ainda sem saber o sexo do bebê, eles aguardam essa informação com muita tranquilidade e a previsão é que nasça em dezembro de 2022.