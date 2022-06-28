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Emocionada

Gabriela Prioli anuncia primeira gravidez: 'Um dos momentos mais importantes'

A apresentadora publicou uma foto com três pares de tênis, sendo um de bebê
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 18:16

Gabriela Prioli, 36, usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 28, para anunciar que está grávida de seu primeiro filho com o músico Thiago Mansur. A apresentadora publicou uma foto com três pares de tênis, sendo um de bebê.
A jornalista Gabriela Prioli
A jornalista Gabriela Prioli anunciou sua primeira gravidez Crédito: Wanezza Soares
"Cabem três vidas inteiras", escreveu na legenda da publicação. Ela ainda acrescentou que, com o cachorro do casal, são quatro vidas.
Nos comentários da publicação, fãs, familiares e amigos da apresentadora comemoraram a novidade. "Dindinha aguentou calada o segredo de milhões, hein... Contei nem pra minha mãe", escreveu Anitta. "E eu vou ser vovó. Sou a avó mais feliz de todas", comentou Marta Prioli, mãe de Gabriela. "Parabéns", desejou Jeniffer Nascimento.
Gabriela e Thiago estão juntos há sete anos e em um vídeo publicado no perfil dos dois, eles falaram sobre como tem sido esse novo momento.
"Esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida e estamos muito felizes por saber que tem tanta gente compartilhando com a gente", falou Gabriela Prioli, grávida de 14 semanas.
Ainda sem saber o sexo do bebê, eles aguardam essa informação com muita tranquilidade e a previsão é que nasça em dezembro de 2022.
"Muita gente sabe que a Gabi perdeu o pai com seis anos, mas acho que nem todo mundo sabe que eu perdi meu pai quando tinha seis meses. Então vou viver algo que eu nunca vivi. Tô muito feliz e muito animado pra isso. Tô me apaixonando cada vez mais por essa família que está crescendo. Só o Bolt [o cachorro] que está com um misto de sentimentos", disse Thiago.

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